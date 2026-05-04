Evaluación. Será más detallada por parte de la banca, lo que puede retrasar desembolsos a empresas. Foto: gob.pe
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Omar Manrique
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Zulema Ramirez Huancayo
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Los bancos hoy gozan, en general, de una liquidez holgada, pero el entorno político incierto y externo los obliga a replantear y moderar algunas expectativas que se trazaron a inicios de año.

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