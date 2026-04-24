Sergio Espinosa, jefe de la SBS, aseguró que las cajas han sido en los últimos tiempos, en general, competitivas. (Foto: Andina)
Sergio Espinosa, jefe de la SBS, aseguró que las cajas han sido en los últimos tiempos, en general, competitivas. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La SBS ya trazó su plan para la implementación de las finanzas abiertas en el país con una mirada hacia el siguiente quinquenio, pero desde ahora se comienzan a construir los cimientos, ¿cuáles son esos primeros pasos?

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