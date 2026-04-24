Según el regulador, ya se realizaron las primeras mesas de trabajo en las que participaron cajas municipales, entidades del sector público, bancos, fintech y demás instituciones financieras, que en conjunto llegan a más de 100 actores.

“Hubo una asistencia masiva que revela un interés por informarse (sobre las finanzas abiertas)”, resaltó Sergio Espinosa, jefe de la SBS.

“Tiene que existir un lenguaje común. Si yo digo: voy a intercambiar información de ‘transacciones’, ese concepto debe ser entendido desde el banco número uno hasta por una cooperativa o fintech”, detalló.

“No puede haber definiciones distintas para temas similares”, añadió en el marco del Seminario Internacional de Microfinanzas 2026, que se desarrolla en la ciudad de Arequipa.

“En el segundo semestre del año, deberíamos estar sacando la regulación correspondiente al primer grupo de datos, y cuál será la regulación para compartirlos. Hay que definir los estándares de seguridad, y las API (interfaz de programación) que se van a desplegar en el mercado (por ejemplo)”, expresó el superintendente.

Asimismo, el jefe de la SBS anunció que muy pronto se publicará la regulación sobre banking as a service (BaaS).

“Hay fintech que se ofrecen a gestionar servicios financieros (asociadas con bancos). Eso no está regulado, por lo que estamos sacando muy próximamente la regulación que va a establecer las condiciones para que (las fintech) puedan hacer eso”, precisó.

Competencia

Luego, se refirió a las críticas de partidos políticos que participan en la campaña electoral, sobre la falta de competencia en el sistema financiero como raíz de tasas de interés al público elevadas.

“Hay un candidato que ha hecho campaña diciendo que la regulación de la superintendencia impide la competencia. (…). No existe un problema de regulación. Las entidades financieras no necesitan muletas o ayudas. La mejor prueba es lo que ha sido el año 2025, los resultados del sistema de cajas municipales", manifestó el superintendente durante su ponencia en el referido evento.

En tal sentido, Espinosa aseguró que las cajas han sido en los últimos tiempos, en general, competitivas y cumplieron exigencias regulatorias.

Durante el proceso electoral, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, mencionó en varias ocasiones una falta de competencia en el sector bancario. Ante ello, ha propuesto que entren más entidades financieras al país, unas 30.

Sergio Espinosa, jefe de la SBS ( Foto: José Aragonez)

Tasas promedio

“Algunos, en la campaña política han dicho que los bancos más grandes son los que cobran las tasas más altas. Eso no es cierto. Las tasas más altas no están en los bancos más grandes, pero como se publican promedios, la información relevante se pierde“, sostuvo Espinosa.

“Estamos repensando cómo puede ser mostrada esa data”, agregó al ser consultado sobre los próximos esfuerzos que desplegará el regulador respecto de información financiera.

En efecto, hay algunas divergencias. Así, las tasas promedio de los cuatro bancos más grandes en créditos de consumo en soles fluctúan entre 53.75% y 60.75%. Salvo el BCP (60.75%), el resto cobra tasas por debajo del promedio del sistema bancario (58.69%), según datos de la misma SBS (ver gráfico).

Otro tanto acontece en las tasas de las tarjetas de crédito. En los cuatro grandes, oscilan entre 66.02% y 77.18%. BBVA, entre los bancos top, es el que cobra una tasa más alta (77.18%) que la media de la banca en general (74.14%).

En tarjetas de crédito, los bancos que cobran las tasas más altas son: Banco Ripley (101.37%), Santander Consumer Bank (87.99%) y Falabella (86.26%).

En tanto, en créditos de consumo (no revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días), los préstamos más caros están, en promedio, en Alfin (55.53%), Santander Consumer Bank (46.96%) y Mibanco (40.70%).

Tasas de interés más altas para tarjetas de créditos.

Preocupación

Espinosa también hizo alusión a la preocupación expresada por algunas entidades bancarias por la puesta en marcha de las finanzas abiertas. “Los que más se preocupan y dicen que eso (el open finance) es un riesgo son los que tienen más información y cuota (del mercado)”, aseveró.