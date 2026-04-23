Ejecutivos del sector microfinanciero discutieron sobre el rol del acompañamiento humano a los usuarios del sistema. (Foto: Freepik)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El anuncio de la próxima entrada del neobanco Revolut obligará a las entidades bancarias y del sistema financiero en general a replantear sus modelos de negocio, ¿qué se proponen ahora?

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