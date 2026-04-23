Ello acontecerá, además, en un contexto en que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) han trazado un plan para la implementación de las finanzas abiertas en el país.

“Con lo que está haciendo el central (BCR), con el nuevo riel (canal) que está elaborando con UPI (operador de la India), eso (la competencia) se va a complicar más porque le vamos a abrir la puerta a los Revolut, a los Nubank, etc... cualquiera puede acceder a tu cuenta ahora o va a poder hacerlo”, expresó Alberto del Solar, gerente general adjunto de Mibanco, en el marco del Seminario Internacional de Microfinanzas 2026 que se desarrolla esta semana en Arequipa.

Desde hace un par de años se rumorea del posible ingreso de Nubank, el titán que amenaza por la información que circula en el ambiente empresarial, y no se descarta porque ya opera en varios países de la región y ofrece una propuesta potente.

En cuanto a Revolut, el neobanco de origen británico obtuvo la licencia para organizarse como banco en Perú a finales de marzo, siendo este el primer paso a lo que seguirá el proceso de trámite para la licencia de funcionamiento.

Los expertos del sector han advertido que la llegada de Revolut generará un impacto en el mercado, pues un modelo de negocio que no depende de agencias físicas permite ofrecer menores costos a los clientes. De igual modo, anticipan que el flamante jugador será fuerte competidor de bancos pequeños y de aquellos dirigidos a personas.

El neobanco de origen británico obtuvo la licencia para organizarse como banco. Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg

Pensamiento

“El sistema microfinanciero en Perú se está transformando. A la vuelta de la esquina están los bancos digitales. No es que van a llegar, sino que ya están presentes. Debemos reestructurar el pensamiento que teníamos desde hace mucho tiempo”, manifestó Luis Vergara, presidente de Fepcmac en la inauguración del referido evento.

El ejecutivo consideró que las microfinancieras deben también aprovechar las finanzas abiertas para generar valor, al tiempo que enfatizó que las cajas municipales poseen la virtud de ser cercanas a los clientes, principalmente los microempresarios.

Por su lado, Manuel Azuero, vicepresidente de estrategia y transformación de Banco Caja Social (institución microfinanciera colombiana), sostuvo que el objetivo es que las microfinancieras no busquen parecerse a los neobancos que están en un entorno 100% digital, sino que deben buscar combinar “lo mejor de ambos mundos”.

Así, aconsejó aprovechar las herramientas la Inteligencia Artificial (IA), pero al mismo tiempo mantener como diferencial un acompañamiento humano.

“No se debería digitalizar al 100% porque el analista aún puede aportar valor”, coincidió en señalar Manuel Chacaltana, gerente central de finanzas de Caja Arequipa.

Clientes

Finanzas abiertas u open finance es un sistema con el que las instituciones del sector financiero podrán compartir información de sus clientes, con el fin último de que el usuario pueda acceder a productos y servicios más convenientes. La hoja de ruta presentada por la SBS prevé su consolidación del 2028 hacia adelante.

Alberto del Solar, gerente general adjunto de gestión de negocios en Mibanco