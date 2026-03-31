Revolut solicitó una licencia bancaria completa en nuesto país. Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg
Revolut solicitó una licencia bancaria completa en nuesto país. Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En enero último, se conoció que , en el marco de su expansión en la región, ¿qué respuesta recibió de las autoridades?

Según fuentes cercanas a la operación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ya habría autorizado la organización de la empresa bancaria bajo la denominación social de Revolut Bank Perú SA.

La SBS habría autorizado la organización de Revolut como empresa bancaria en el país. (Foto: Andina)
La SBS habría autorizado la organización de Revolut como empresa bancaria en el país. (Foto: Andina)

La licencia le permitirá a Revolut ofrecer una amplia gama de productos y servicio financieros, tanto de como de .

LEA TAMBIÉN: Fintech Revolut alcanza valoración de US$ 45,000 millones y Londres la quiere en bolsa

El modelo de Revolut, firma con sede en Londres, es 100% digital, es decir, no contará con agencias físicas en Perú, lo que, según expertos, permite optimizar costos y .

El modelo de Revolut es 100% digital. (Foto: iStock)
El modelo de Revolut es 100% digital. (Foto: iStock)

El siguiente paso seguiría conseguir la licencia de funcionamiento.

LEA TAMBIÉN: Peruanos reducen su deuda a la mitad, ¿cómo sanearon su situación con los bancos?

La licencia de organización la SBS autoriza al accionista a organizarse frente a registros públicos y efectuar un primer aporte de capital.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.