En enero último, se conoció que Revolut, neobanco de origen inglés, solicitó una licencia bancaria completa en nuesto país, en el marco de su expansión en la región, ¿qué respuesta recibió de las autoridades?

Según fuentes cercanas a la operación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ya habría autorizado la organización de la empresa bancaria bajo la denominación social de Revolut Bank Perú SA.

La SBS habría autorizado la organización de Revolut como empresa bancaria en el país. (Foto: Andina)

La licencia le permitirá a Revolut ofrecer una amplia gama de productos y servicio financieros, tanto de ahorro como de crédito.

El modelo de Revolut, firma con sede en Londres, es 100% digital, es decir, no contará con agencias físicas en Perú, lo que, según expertos, permite optimizar costos y trasladar ese ahorro a menores precios para los clientes.

El modelo de Revolut es 100% digital. (Foto: iStock)

El siguiente paso seguiría conseguir la licencia de funcionamiento.

La licencia de organización la SBS autoriza al accionista a organizarse frente a registros públicos y efectuar un primer aporte de capital.