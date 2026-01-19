La licencia permitiría a la empresa con sede en Londres “lanzar una amplia gama de productos y servicios localizados, ofreciendo a los peruanos un mayor control sobre sus finanzas”, señaló Revolut en un comunicado difundido el lunes.

Perú tiene un sistema financiero altamente concentrado, donde los cuatro mayores bancos son responsables de alrededor del 82% de los préstamos totales, según la SBS, el regulador del bancario nacional.

Es el quinto país de la región al que ingresa Revolut. La firma ya recibió una licencia bancaria en México, obtuvo la aprobación para crear un banco en Colombia y adquirió uno en Argentina. También opera en Brasil con una licencia de crédito.

“Nuestros principales competidores van a ser las empresas tradicionales, porque no hay grandes actores nuevos como Nubank o Mercado Pago”, dijo en una entrevista Julien Labrot , director ejecutivo de Revolut Perú. El ejecutivo trabajó anteriormente para Banco Ripley de Chile. “Pienso que somos una forma de aumentar la competencia y mejorar la experiencia de la población bancarizada y no bancarizada en Perú”.

Revolut considera que las remesas y las ofertas multidivisa le dan una ventaja competitiva en Perú, añadió Labrot , señalando que alrededor de 1 millón de personas en el país viven del dinero enviado desde el extranjero.

La expansión forma parte de un esfuerzo más amplio para alcanzar 100 millones de clientes en todo el mundo, frente a los 70 millones actuales, y generar US$ 100,000 millones de ingresos anuales.