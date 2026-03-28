Más allá del FSD, hay otras variables a sopesar. (Foto: Pixabay)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Todo peruano debería analizar los factores que mencionaremos en el presente artículo antes de confiar sus ahorros a una entidad financiera, ¿qué elementos se deben poner sobre la mesa?

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