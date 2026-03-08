Los ahorros del público en las entidades del sistema financiero peruano están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), ¿cómo funciona esa protección para las cuentas mancomunadas?
El FSD elevó recientemente su cobertura de S/ 116,700 a S/ 117,200, actualización que rige entre marzo y mayo de este año.
El valor del FSD se actualiza cada tres meses y protege por persona y por entidad.
En el caso de las cuentas mancomunadas, aquellas a nombre de varios individuos, por ejemplo, dos esposos, también aplica la cobertura.
Supongamos que una pareja, M y V, posee una cuenta de ahorros mancomunada por S/ 100,000. Aparte, M tiene una cuenta de ahorros individual por otros S/ 100,000, en la misma institución financiera miembro del FSD.
Si la entidad es intervenida, se divide el monto de la cuenta mancomunada entre M y V, correspondiendo S/ 50,000 a cada uno. Es decir, cubre por igual.
Por un lado, V cuenta entonces con S/ 50,000. Como esa cifra está por debajo del monto máximo de cobertura (S/117,200), el FSD le pagará todos los S/ 50,000.
Para M, en cambio, se deben sumar los S/ 100,000 de su cuenta individual más S/ 50,000 por la cuenta mancomunada, un total de S/ 150,000. Como dicha suma está por encima del monto máximo de cobertura, solo se le pagará hasta ese techo (S/ 117,200).
La diferencia, S/ 32,800, podrá ser recuperada por M, en parte o en su totalidad, a medida que se liquiden los activos de la institución financiera intervenida.
“Entre los dos cónyuges van a poder tener S/ 234,000 cubiertos”, señaló Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.
El especialista recomendó además diversificar en lo posible, es decir, abrir una cuenta de ahorros en un banco y un depósito a plazo a fijo en una caja, por ejemplo, pues la cobertura no solo es por ahorrista sino por entidad.
De igual modo, sugirió a las personas evaluar la situación financiera de cualquier institución antes de confiarle sus ahorros.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.