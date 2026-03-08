El FSD elevó recientemente su cobertura de S/ 116,700 a S/ 117,200, actualización que rige entre marzo y mayo de este año.

El valor del FSD se actualiza cada tres meses y protege por persona y por entidad.

En el caso de las cuentas mancomunadas, aquellas a nombre de varios individuos, por ejemplo, dos esposos, también aplica la cobertura.

El FSD cubre por persona y por entidad. (Foto: Andina)

Supongamos que una pareja, M y V, posee una cuenta de ahorros mancomunada por S/ 100,000. Aparte, M tiene una cuenta de ahorros individual por otros S/ 100,000, en la misma institución financiera miembro del FSD.

Si la entidad es intervenida, se divide el monto de la cuenta mancomunada entre M y V, correspondiendo S/ 50,000 a cada uno. Es decir, cubre por igual.

Por un lado, V cuenta entonces con S/ 50,000. Como esa cifra está por debajo del monto máximo de cobertura (S/117,200), el FSD le pagará todos los S/ 50,000.

Para M, en cambio, se deben sumar los S/ 100,000 de su cuenta individual más S/ 50,000 por la cuenta mancomunada, un total de S/ 150,000. Como dicha suma está por encima del monto máximo de cobertura, solo se le pagará hasta ese techo (S/ 117,200).

La diferencia, S/ 32,800, podrá ser recuperada por M, en parte o en su totalidad, a medida que se liquiden los activos de la institución financiera intervenida.

El monto máximo de cobertura del FSD es S/ 117,200 | Foto: Andina

“Entre los dos cónyuges van a poder tener S/ 234,000 cubiertos”, señaló Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.

El especialista recomendó además diversificar en lo posible, es decir, abrir una cuenta de ahorros en un banco y un depósito a plazo a fijo en una caja, por ejemplo, pues la cobertura no solo es por ahorrista sino por entidad.

De igual modo, sugirió a las personas evaluar la situación financiera de cualquier institución antes de confiarle sus ahorros.