De acuerdo con una encuesta del instituto emisor al sistema bancario, el indicador de expectativas sobre las condiciones a las que ofrece financiamiento pasó de 44.4 a 50 entre el cuarto trimestre del 2025 y el primero del presente año, tanto en los préstamos de consumo no revolventes como en tarjetas de crédito. De ese modo, aunque se observa una mejora, solo se avanzó del tramo negativo o restrictivo a uno “neutral”.

Si el índice es menor a 50, la perspectiva de oferta de crédito es pesimista, y si es igual a 50, es neutral (no se endurecerían ni tampoco se flexibilizarían las condiciones crediticias).

Bancos serán cautos al aprobar tarjetas de crédito durante la primera parte del año, según el BCRP. (Foto: USI)

Moderación

“Hoy estamos viendo un poco de moderación, por lo menos durante este primer cuatrimestre de cara a mirar cuáles son los resultados de las elecciones”, manifestó a Gestión Víctor Blas, gerente de división de estrategia y finanzas de Financiera Confianza.

Las entidades bancarias ya venían restringiendo la oferta de financiamiento, aunque en los últimos meses del 2025 se comenzó a recuperar el crédito, con una apuesta algo mayor por las personas de menores ingresos, afirmó.

El año pasado los préstamos del sistema financiero a personas crecieron 6.9%, con lo que mostraron cierta reactivación tras estancarse en el 2024, según estadísticas del BCRP.

“Como iremos de todas maneras a votar en una segunda vuelta, diría que los dos primeros trimestres del año (la oferta de crédito) va a estar en este terreno de manera conservadora”, estimó.

Asimismo, Blas sostuvo que si pasaran al balotaje final dos candidatos que no son antimercado, las perspectivas de oferta de crédito se moverán a terreno positivo.

“Globalmente, todavía hay riesgos en términos de la política arancelaria de Estados Unidos, aún está latente. Internamente, estamos en año electoral. Entonces, bajo ese escenario, existe cautela en los bancos y seguramente prefieran mantener las condiciones actuales (de oferta de crédito)”, expresó Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima.

En un nivel neutral, 50, se ubican también los préstamos hipotecarios, según la referida encuesta del BCRP (tanto en el último sondeo como en el trimestre anterior). Es decir, lo que pasará con las hipotecas es también una mayor cautela.

Empresas

La autoridad monetaria reveló también que la expectativa de la banca para este primer trimestre es de flexibilizar las condiciones de oferta crediticia a las empresas, tanto a corporaciones y grandes compañías como a las mypes.

Blas afirmó que esos dos sectores están “totalmente alineados con el ciclo económico”.

En cuanto a clientes corporativos y de la gran empresa, se pasó de terreno neutral a relajamiento (de 50 a 52.3); mientras que en micro y pequeña empresa el indicador pasó del tramo restrictivo al optimista (de 45.8 a 53.6).

“Hoy las expectativas sobre decisiones de inversión en el país están en terreno optimista y el financiamiento está en terreno optimista”, enfatizó Blas.

“En la medida que la economía marche bien (las expectativas empresariales) van a ir mejorando”, añadió.

El desempeño de las mypes y de las grandes empresas está alineado al ciclo económico, señalan analistas. (Fuente: Andina)

Inversión

En la misma línea, García opinó que las mejores perspectivas de oferta de crédito para las empresas responden a que la inversión privada se ha recuperado, al igual que la confianza empresarial.

A su vez, el gerente de Financiera Confianza consideró que, aparte del rally de los metales que impulsó la actividad minera en particular durante el 2025, el boom de la agroexportación también habría llevado a una mejora en la oferta de crédito para empresas, pues resaltó que la cadena productiva a su alrededor es amplia.

Problemas en medianas empresas

A diferencia de lo observado para el sector corporativo y las mypes, en el sistema bancario la perspectiva de oferta de crédito para medianas empresas pasó de terreno neutral a restrictivo, de 50 a 47.5 en este primer trimestre, según el indicador del BCRP.

“El paso de pequeña a mediana empresa cuesta, y hay compañías que están adecuándose. A veces no crecen de forma ordenada, y eso afecta su capacidad de pago”, opinó Arturo García, del Colegio de Economistas de Lima.

Hizo alusión también a la inseguridad ciudadana, que afecta principalmente a personas y mypes. Sin embargo, consideró que estas últimas han mostrado resiliencia ante dicho problema.