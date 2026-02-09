Cuenta de los trabajadores bajo la lupa: cuándo el empleador puede revisarlas. (Foto: prostooleh / freepik)
Cuenta de los trabajadores bajo la lupa: cuándo el empleador puede revisarlas. (Foto: prostooleh / freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En un contexto donde las empresas refuerzan sus sistemas de control interno y prevención de fraudes, surge una pregunta clave en materia laboral y constitucional: ¿hasta dónde puede llegar el empleador cuando fiscaliza a sus propios trabajadores? El debate se vuelve especialmente sensible en el sector financiero, donde el deber de supervisión convive con derechos fundamentales como la intimidad y el secreto bancario.

TE PUEDE INTERESAR

Sunafil: en cuatro casos un contrato laboral se vuelve indeterminado
Empresas pagaron más de S/3.6 millones a sus trabajadores por incumplimientos laborales
¿Sunafil puede multar dos veces por un mismo hecho? Conoce los límites legales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.