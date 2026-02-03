Sunafil atendió las denuncias presentadas en el Módulo de Gestión del Cumplimiento, herramienta previa a la fiscalización. Foto: Difusión
Sunafil atendió las denuncias presentadas en el Módulo de Gestión del Cumplimiento, herramienta previa a la fiscalización. Foto: Difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

informó que S/ 3´672,409 fue el monto que pagaron las empresas del régimen privado, durante el mes de enero 2026, a sus trabajadores. Ello se originó luego de que se atendiera las denuncias de estos colaboradores, a través del Módulo de Gestión del Cumplimiento y las empresas para las que trabajan decidieran rectificarse, de forma voluntaria.

que hayan ocasionado a sus trabajadores. De esta manera, los más de S/ 3.6 millones fue producto de la corrección que hicieron las empresas al no cumplir con las obligaciones oportunamente, resarciendo los derechos sociolaborales de sus trabajadores.

Este módulo es una herramienta digital, previa a la fiscalización, que se activa ante la presentación de denuncias, y que ocasiona una verificación o constatación de hechos, de forma virtual, por personal especializado.

Las regiones de San Martín y Lima Metropolitana son las que mayor cantidad de dinero reportaron hacia los trabajadores en enero, con S/ 2′612,370 soles y S/ 430,578, respectivamente. Foto: Sunafil
Las regiones de San Martín y Lima Metropolitana son las que mayor cantidad de dinero reportaron hacia los trabajadores en enero, con S/ 2′612,370 soles y S/ 430,578, respectivamente. Foto: Sunafil
LEA TAMBIÉN: Planillas de empresas bajo la lupa: sepa lo que revisa Sunafil en una fiscalización laboral

Hay que recordar que, mediante este procedimiento, se ha logrado que los empleadores regularicen el pago de remuneraciones y los beneficios sociales, posibilitando el reintegro de dichos conceptos en favor de los trabajadores afectados, logrando soluciones eficaces.

Las regiones que más subsanaron

Las regiones de San Martín y Lima Metropolitana son las que mayor cantidad de dinero reportaron hacia los trabajadores en enero, con S/ 2′612,370 soles y S/ 430,578, respectivamente.

LEA TAMBIÉN: Sunafil alista nuevo protocolo de fiscalización al sector agrario: los cambios que vienen

sino más bien, buscando que cumplan con sus trabajadores, tanto en sus derechos laborales como en brindarles óptimas condiciones de seguridad y salud en el trabajo”, señaló a través de un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

Incidente de ciberseguridad en Sunafil: ¿Y ahora qué hacemos?
Gratificaciones: Sunafil recibió casi 28,000 denuncias de trabajadores el último año
Gobierno designó a Edgar Vallejos Florián como nuevo superintendente de Sunafil
Tribunal Laboral aclara: Un error en orden de Sunafil no anula toda la inspección

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.