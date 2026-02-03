La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que S/ 3´672,409 fue el monto que pagaron las empresas del régimen privado, durante el mes de enero 2026, a sus trabajadores. Ello se originó luego de que se atendiera las denuncias de estos colaboradores, a través del Módulo de Gestión del Cumplimiento y las empresas para las que trabajan decidieran rectificarse, de forma voluntaria.

El Módulo de Gestión del Cumplimiento de la Sunafil permite que las empresas y empleadores puedan corregir o subsanar posibles incumplimientos laborales que hayan ocasionado a sus trabajadores. De esta manera, los más de S/ 3.6 millones fue producto de la corrección que hicieron las empresas al no cumplir con las obligaciones oportunamente, resarciendo los derechos sociolaborales de sus trabajadores.

Este módulo es una herramienta digital, previa a la fiscalización, que se activa ante la presentación de denuncias, y que ocasiona una verificación o constatación de hechos, de forma virtual, por personal especializado.

Las regiones de San Martín y Lima Metropolitana son las que mayor cantidad de dinero reportaron hacia los trabajadores en enero, con S/ 2′612,370 soles y S/ 430,578, respectivamente. Foto: Sunafil

Hay que recordar que, mediante este procedimiento, se ha logrado que los empleadores regularicen el pago de remuneraciones y los beneficios sociales, posibilitando el reintegro de dichos conceptos en favor de los trabajadores afectados, logrando soluciones eficaces.

Las regiones que más subsanaron

Las regiones de San Martín y Lima Metropolitana son las que mayor cantidad de dinero reportaron hacia los trabajadores en enero, con S/ 2′612,370 soles y S/ 430,578, respectivamente.

“La Sunafil continuará brindando soluciones a los empleadores, con la finalidad de no perjudicarlos con posibles sanciones, sino más bien, buscando que cumplan con sus trabajadores, tanto en sus derechos laborales como en brindarles óptimas condiciones de seguridad y salud en el trabajo”, señaló a través de un comunicado.