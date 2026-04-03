La SBS anunció que ha creado la Coordinación Ejecutiva de Organización de Empresas (CEO) para agilizar el ingreso de nuevos competidores a los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones.

“Las medidas para agilizar las licencias tienen como efecto una mayor competencia en el sistema financiero y nuestro enfoque es tener una mayor eficiencia en las decisiones que toma la SBS”, dijo el superintendente Sergio Espinosa.

Ante la rápida evolución del mercado financiero —impulsada por el desarrollo de nuevos modelos de negocios digitales—, la superintendencia asegura que viene trabajando desde hace meses en agilizar los procesos de ingreso.

La SBS aprobó la licencia de organización al neobanco Revolut. Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg

Evaluación

Luis Miguel Garrido, asociado senior del área corporativa y financiera del estudio Rubio Leguía Normand, explicó que la licencia de organización permite, en concreto, que la compañía pueda constituirse formalmente ante un notario. A diferencia de otros sectores, en el financiero se requiere previamente el visto bueno del supervisor, precisó.

“(Para otorgar la licencia de organización) se hace un análisis del modelo del negocio del banco, si es consistente, si funciona desde la experiencia de la SBS, o si tiene algunas consideraciones que no están alineadas con el sector peruano”, detalló.

“La idea (de crear un grupo especializado como el CEO) sería que los expedientes no estén en manos de un funcionario una o dos semanas”, mencionó Luis Miguel Garrido.

El abogado refirió, asimismo, que la SBS analiza la capacidad financiera de la empresa solicitante y de sus accionistas, es decir, busca cerciorarse de que cuenten con los recursos suficientes porque “los requerimientos (de capital) son altos”.

Pero la evaluación no se limita a lo económico, sino que también se aborda la idoneidad moral, es decir, que los inversionistas cuenten con “un respeto” del mercado de donde provengan, advirtió Garrido. Ello implica que no hayan tenido, por ejemplo, imputaciones o investigaciones por lavado de activos, por ejemplo, comentó.

La SBS busca agilizar la entrada de competidores al sistema financiero. (Foto: Andina)

Según Garrido, la obtención de la licencia de organización suele durar entre tres y seis meses, y lo que buscaría el supervisor sería acortar dichos plazos.

Segunda fase

Luego de adquirir la licencia de organización, la nueva entidad bancaria pasa a solicitar la licencia de funcionamiento. Garrido afirmó que esa segunda fase suele durar más, alrededor de un año. En ese periodo, se suelen evaluar aspectos como la interconexión con el BCRP, manuales operativos y otros.

Rafael López Aliaga propone traer 30 bancos del exterior para, según explica, generar más competencia y bajar las tasas de interés para el capital de microempresarios. Durante la ronda de debates, el candidato presidencial se expresó en ese sentido, aunque en su plan de gobierno no se menciona dicho punto.

Competencias

La SBS expone que la CEO es una unidad ejecutiva que se constituirá en la “puerta de entrada” a los sistemas supervisados, encargándose exclusivamente de atender las solicitudes correspondientes a la etapa de organización de nuevas entidades.

La evaluación de las solicitudes en la etapa de funcionamiento continuará siendo competencia de las áreas de línea (Adjuntas), las que coordinarán con la CEO.

La CEO dependerá de la Gerencia de Riesgos (GER) y la SBS proyecta los siguientes beneficios: liderazgo unificado, agilidad, predictibilidad y eficiencia operativa.