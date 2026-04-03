La SBS asegura que viene actuando ante el desarrollo de nuevos modelos de negocios digitales | Composición EC: Freepik / Andina
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Omar Manrique
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En los últimos días, se hizo público que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio luz verde a dos entidades, el neobanco Revolut y Kori Financiera, para que puedan constituirse como empresas. Es decir, les aprobó lo que se denomina autorización de organización, ¿llegarán nuevos jugadores?

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