La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la organización de una nueva entidad en el sistema financiero peruano, ¿de quién se trata?

Ante la rápida evolución de la industria financiera —impulsada por el desarrollo de nuevos modelos de negocios digitales—, la SBS asegura que busca agilizar el ingreso de nuevas entidades al sistema financiero, incorporando una mayor eficiencia en el proceso de licenciamiento.

“Las medidas para agilizar las licencias tienen como efecto una mayor competencia en el sistema financiero y nuestro enfoque es tener una mayor eficiencia en las decisiones que toma la SBS”, dijo el superintendente, Sergio Espinosa.

En esa línea, la SBS también ha creado la Coordinación Ejecutiva de Organización de Empresas (CEO) para agilizar el ingreso de nuevas entidades a los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones.

SBS busca agilizar ingreso de nuevas entidad al sistema financiero. (Foto: GEC)

La CEO se constituirá en la “puerta de entrada” a los sistemas supervisados, encargándose exclusivamente de atender las solicitudes correspondientes a la etapa de organización. Así, estará formada por un equipo de profesionales de alto nivel que garantizará una evaluación técnica integral (360°) y el cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos por el supervisor.

En ese contexto, se autorizó la organización de Kori Financiera, entidad que, según el propio supervisor, se enfocará principalmente en el otorgamiento de créditos a la microempresa y la pequeña empresa, a través de productos de crédito individuales y grupales.

Ayer se conoció que la SBS también aprobó la licencia de organización al neobanco Revolut.

Desde octubre de 2024, la SBS ha otorgado autorización de organización a Prex Perú Empresa de Crédito S.A., Banco BTG Pactual Perú S.A., BK Empresa de Crédito S.A., Bipay Empresa Emisora de Dinero Electrónico, Nacional de Seguros S.A. y Fe Seguros S.A.

SBS también aprobó la licencia de organización al neobanco Revolut. Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg

El proceso de licenciamiento comprende, en una primera etapa, la autorización de organización. Una vez obtenida, las entidades deberán cumplir con los requerimientos y exigencias establecidos en el marco legal y regulatorio aplicable para que la SBS evalúe y, de corresponder, otorgue la autorización de funcionamiento.