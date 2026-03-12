La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó modificaciones a los reglamentos de operaciones con dinero electrónico y de cuentas básicas de ahorro para equipararlos, ¿cuál fue el propósito?

Según la SBS, su objetivo es reducir barreras para los usuarios, fomentar un uso más eficiente del dinero electrónico y promover el empleo de billeteras digitales como medio de pago.

De esta manera, se elimina una asimetría regulatoria entre ambos tipos de cuentas y se busca cumplir con lo establecido en la Ley que habilita la billetera digital para percibir el pago de haberes y otras obligaciones laborales y su reglamento.

En tiempos recientes, las personas suelen usar tarjetas de crédito o billeteras digitales para pagar sus compras. (Crédito: Freepik)

La resolución publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, eleva los límites aplicables a las operaciones con cuentas de dinero electrónico simplificadas, unificando el criterio de cálculo de los límites de operación.

Así, se dispuso el reemplazo de la Remuneración Mínima Vital (RMV) por la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como referencia para determinar dichos límites. Este cambio permitirá que los montos se actualicen automáticamente buscando incorporar los efectos de la inflación y las variaciones del poder adquisitivo.

Las cuentas de dinero electrónico simplificadas y las cuentas básicas de ahorro fueron implementadas con la finalidad de facilitar el proceso de inclusión financiera en el país, señala la superintendencia.

SBS afirma que busca promover el uso de billeteras digitales. (Foto: Andina)

El dinero electrónico, detalle la SBS, es dinero almacenado en soportes electrónicos y se puede emplear a través de dispositivos como teléfonos celulares o tarjetas prepago.

Para abrir una cuenta de dinero electrónico simplificada solo se requiere un documento de identidad y un número de celular si dicha cuenta está asociada a un teléfono móvil. Igualmente, la cuenta básica –a diferencia de una cuenta de ahorro tradicional- solo requiere de la presentación de un documento de identidad para su apertura, y no se exige un monto mínimo ni mantener un saldo mínimo mensual.