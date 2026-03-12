SBS busca fomentar el uso "eficiente" del dinero electrónico.
SBS busca fomentar el uso "eficiente" del dinero electrónico.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó modificaciones a los reglamentos de operaciones con y de cuentas básicas de ahorro para equipararlos, ¿cuál fue el propósito?

Según la SBS, su objetivo es reducir barreras para los usuarios, fomentar un uso más eficiente del dinero electrónico y promover el empleo de como medio de pago.

LEA TAMBIÉN: Comercios se alistan a recibir pagos con billeteras extranjeras, ¿y fuera del Perú?

De esta manera, se elimina una asimetría regulatoria entre ambos tipos de cuentas y se busca cumplir con lo establecido en la .

En tiempos recientes, las personas suelen usar tarjetas de crédito o billeteras digitales para pagar sus compras. (Crédito: Freepik)
En tiempos recientes, las personas suelen usar tarjetas de crédito o billeteras digitales para pagar sus compras. (Crédito: Freepik)

La resolución publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, eleva los límites aplicables a las operaciones con cuentas de dinero electrónico simplificadas, unificando el criterio de cálculo de los límites de operación.

Así, se dispuso el reemplazo de la por la como referencia para determinar dichos límites. Este cambio permitirá que los montos se actualicen automáticamente buscando incorporar los efectos de la inflación y las variaciones del poder adquisitivo.

Las cuentas de dinero electrónico simplificadas y las cuentas básicas de ahorro fueron implementadas con la finalidad de facilitar el proceso de inclusión financiera en el país, señala la superintendencia.

SBS afirma que busca promover el uso de billeteras digitales. (Foto: Andina)
SBS afirma que busca promover el uso de billeteras digitales. (Foto: Andina)

El dinero electrónico, detalle la SBS, es dinero almacenado en soportes electrónicos y se puede emplear a través de dispositivos como teléfonos celulares o tarjetas prepago.

LEA TAMBIÉN: Jóvenes peruanos ahora son adeptos a billeteras digitales, ¿dejan otros productos?

Para abrir una cuenta de dinero electrónico simplificada solo se requiere un documento de identidad y un número de celular si dicha cuenta está asociada a un teléfono móvil. Igualmente, la cuenta básica –a diferencia de una cuenta de ahorro tradicional- solo requiere de la presentación de un documento de identidad para su apertura, y no se exige un monto mínimo ni mantener un saldo mínimo mensual.

TE PUEDE INTERESAR

Cuenta bancaria de esposos, ¿están cubiertos por igual en caso de quiebra?
¿Peruanos podrán invertir en empresas de EE.UU. desde su celular?: una app lo aplicará

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.