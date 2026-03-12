La billetera digital Lemon prepara nuevas funcionalidades para su aplicación en Perú, entre las que destaca la posibilidad de invertir en acciones de empresas públicas de Estados Unidos directamente desde la app. La función forma parte de un paquete de nuevas herramientas que la empresa planea desplegar en el país durante 2026.

El anuncio se produce en medio de un contexto de expansión del mercado cripto en el país. Según el balance presentado por la empresa, el volumen de criptomonedas recibidas en Perú superó los US$30,000 millones, con un crecimiento de 20% frente al año anterior. Este dinamismo refleja el creciente interés de los usuarios por plataformas financieras digitales que permiten realizar pagos, transferencias o inversiones desde una misma aplicación.

El avance del ecosistema también se observa en la adopción de estas plataformas. Durante el último año, las descargas de aplicaciones de criptomonedas en Perú alcanzaron casi 3 millones, mientras que la cantidad de usuarios activos se duplicó frente a 2024. “Perú está tercero en la región en adopción sobre población total”, explicó Federico Biskupovich, director de operaciones de Lemon, al referirse al posicionamiento que ha alcanzado el país dentro del mercado cripto latinoamericano.

Los usuarios de Perú suelen empezar con pagos y transferencias en la billetera digital.

Usuarios en Perú podrán invertir en acciones de EE.UU. desde la app de Lemon

La billetera digital Lemon anunció que prepara nuevas funciones para su aplicación en el país, entre las que destaca la posibilidad de invertir en acciones de empresas públicas de Estados Unidos directamente desde la plataforma. La herramienta permitirá a los usuarios acceder a compañías como Apple o Tesla, así como a índices bursátiles como el S&P 500, sin necesidad de recurrir a intermediarios financieros tradicionales. Esta función forma parte de un paquete de nuevas herramientas que la empresa prevé desplegar en el mercado peruano a lo largo de 2026.

Según explicó el director de operaciones de la compañía, Federico Biskupovich, esta iniciativa busca ampliar las opciones de inversión disponibles dentro de la plataforma y acercar a los usuarios a los mercados internacionales desde una aplicación financiera digital. De esta manera, quienes utilicen la billetera podrán acceder a instrumentos que normalmente requieren cuentas en brokers internacionales o intermediarios financieros especializados.

La nueva funcionalidad se suma a otras herramientas que la empresa planea lanzar en el mercado peruano. Entre ellas se encuentran el pago de servicios y recargas desde la misma aplicación, así como un sistema para generar rendimientos sobre los soles que los usuarios mantienen dentro de la billetera digital. Esta última función permitirá que el dinero en moneda local pueda generar intereses mientras permanece en la plataforma, ampliando las alternativas de ahorro digital dentro del ecosistema fintech.

El mercado cripto peruano creció 20% frente al año anterior, según el informe de Lemon.

Comportamiento del usuario peruano y otros datos

El comportamiento del usuario peruano también presenta particularidades frente a otros mercados de la región. De acuerdo con el ejecutivo, en Perú las plataformas digitales se utilizan principalmente para pagos y transferencias, mientras que en otros países predominan los usos vinculados al ahorro. “La diferencia principal es que el argentino ahorra más, mientras que el peruano hace más pagos”, explicó.

En ese contexto, el balance también muestra cómo se distribuyen los activos dentro de la plataforma. Aproximadamente el 40% de las tenencias de los usuarios en Perú se mantiene en soles, alrededor de 30% en dólares digitales y cerca de 16% en Bitcoin, lo que evidencia una combinación entre uso cotidiano de dinero local y acceso a activos digitales para ahorro o inversión. Además, la compañía estima que alrededor de 350,000 peruanos poseen Bitcoin dentro de la aplicación.

Otro dato que refleja la evolución del ecosistema es el uso mixto de las plataformas financieras. Según explicó Biskupovich, la mitad de las operaciones dentro de la aplicación ya no corresponde a criptomonedas, sino a pagos, recargas o transferencias en moneda local. “Hoy la mitad de las transacciones no son cripto; son en soles, recargas y pagos QR”, explicó el ejecutivo, al destacar que estas herramientas se están consolidando como billeteras digitales de uso cotidiano.