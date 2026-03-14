Al cierre de 2025, Maquinet reunió un portafolio de más de 400 equipos dirigidos a sectores como construcción, minería subterránea y agricultura, valorizados en alrededor de US$ 65 millones. Alan Sablich Nairn, gerente de la División Marketing y Negocios Digitales de Ferreyros, explicó que la estrategia para 2026 apunta a consolidar la plataforma de comercio electrónico. “Nuestra estrategia es escalar progresivamente Maquinet, ampliando el portafolio y la participación de mercado , y convertirnos en la plataforma digital líder en Latinoamérica para la compra y venta de maquinaria pesada y ligera”, señaló a Gestión.

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Para 2026, la compañía se ha propuesto duplicar el valor del portafolio alcanzado en 2025, lo que implicaría superar los US$ 130 millones . Con ello, Maquinet busca reforzar su propósito de conectar a los clientes con una de las mayores selecciones de maquinaria nueva y usada en la región.

¿Cómo planea alcanzar esta meta? Sablich comentó que el crecimiento de la plataforma estará respaldado por el ecosistema digital y la presencia comercial del grupo. “Ferreyros es líder en digitalización en su rubro y cuenta con un amplio ecosistema de soluciones con alta penetración entre sus clientes, junto con Unimaq y Orvisa, que se encargan de maquinaria ligera y de la distribución en la Amazonía”, argumentó.

Adicionalmente, precisó que el desarrollo de Maquinet seguirá apalancándose en la presencia nacional de la compañía, a través de su red de sucursales y fuerza comercial, así como en nuevos formatos de venta como subastas virtuales y presenciales. “Las mismas que harán en alguna sede estratégica, y eventos educativos sobre nuestra oferta de valor. A la vez, continuaremos optimizando la estrategia de posicionamiento digital de Maquinet para ampliar su alcance”, agregó.

En paralelo, Sablich destacó los aprendizajes del primer año de operaciones de la plataforma. “Con Maquinet hemos ratificado la necesidad del mercado de contar con una plataforma que conecte a emprendedores con oportunidades de negocio en el rubro de maquinaria, empoderándolos y democratizando el comercio electrónico de equipos. Asimismo, confirmamos que los clientes valoran un entorno eficiente y confiable para realizar sus operaciones en todo el país”, afirmó.

Así, entre los atributos más valorados por los usuarios, agregó, figuran la verificación de disponibilidad de los equipos, la exactitud de la información publicada y los filtros de seguridad, elementos que buscan brindar mayor confianza en las transacciones dentro de la plataforma.

La plataforma Maquinet reúne más de 400 equipos para sectores como construcción, minería subterránea y agricultura. Foto: Andina

Anuncios en la plataforma de Ferreyros: por qué

Una de las características de Maquinet es que permite publicar anuncios de forma gratuita, complementando su propuesta con servicios especializados de pago dirigidos a compradores y vendedores. Según manifestó el gerente de la División Marketing y Negocios Digitales de Ferreyros, este modelo busca que la plataforma se convierta en un aliado estratégico para los clientes, más allá de la simple publicación de equipos.

“Además de la publicación gratuita de anuncios, ofrecemos servicios de pago en soporte, como inspección técnica, planes de mantenimiento y monitoreo de los equipos; acompañamiento de nuestra fuerza comercial para impulsar la venta; y herramientas digitales para potenciar la visibilidad y efectividad de los anuncios”, detalló.

Para este año, la compañía estima que alrededor de un tercio de las publicaciones dentro de la plataforma cuente con alguno de estos servicios especializados .

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“Son servicios muy importantes porque refuerzan nuestro posicionamiento basado en la confianza, con inspecciones a cargo de nuestro equipo experto. Además, agregan valor al acompañar a los clientes durante todo el ciclo de vida del equipo adquirido”, señaló. En el caso de los vendedores, añadió, estas herramientas también agilizan los procesos de comercialización, ya que validan la calidad de sus activos.

Otro componente relevante en la propuesta de valor es la integración de servicios logísticos y de almacenamiento a través de Fargo, lo que permite ampliar las soluciones disponibles para los usuarios de la plataforma online. “La integración de los servicios de Fargo tiene un impacto muy positivo en nuestra propuesta de valor. Nos permite ofrecer soluciones personalizadas y participar en más etapas del proceso comercial, cerrando de manera más eficiente el ciclo de venta del equipo”, acotó.

Maquinet permite publicar anuncios de maquinaria de forma gratuita y complementa su oferta con servicios especializados de pago. Foto: Ferreyros

¿Nuevos mercados para Maquinet?

Asimismo, con miras a fortalecer su presencia en el mercado local, la compañía apuesta por nuevos formatos de comercialización. “Nos apalancamos en nuestra fuerza de ventas y estamos innovando en formatos, incorporando por ejemplo subastas presenciales y virtuales. Asimismo, evaluamos nuevas líneas de negocio como el alquiler de equipos”, indicó.

En el plano internacional, Maquinet ya inició operaciones en Guatemala y prepara su despliegue en El Salvado r . Además, la plataforma cuenta con anuncios publicados en Chile, de la mano de Trex. “Para impulsar la expansión de Maquinet estamos atentos a mercados con potencial de escala y viabilidad operativa. Factores como el tamaño del mercado y el parque activo de maquinaria usada en industrias clave son determinantes para definir los próximos destinos”, afirmó.

Uno de los principales retos al ingresar a otros países es contar con un equipo comercial local que permita acompañar a los clientes y adaptar la propuesta de valor al mercado. “También es necesario personalizar la plataforma según cada país, invertir en la experiencia de usuario y conocer a profundidad los marcos regulatorios para actualizar los términos y condiciones del marketplace”, precisó.

Adicionalmente a los resultados del primer año de Maquinet también se han observado cambios en la forma en que los clientes buscan y adquieren maquinaria. “Los usuarios valoran cada vez más el acceso rápido a información técnica, fotografías y especificaciones de los equipos, así como procesos más ágiles. Por ello, buscamos que los clientes reciban una cotización formal en un plazo máximo de 48 horas desde su primer contacto”, dijo.

La participación de vendedores externos multimarca igualmente es clave para el desarrollo del canal digital de ventas ya que le permite contar con una oferta amplia y diversa de equipos multiindustria y multimarca. “Además, aportan confianza al ecosistema y nos dan visibilidad sobre las transacciones del mercado, lo que nos ayuda a anticiparnos y ofrecer servicios enfocados en cada necesidad”, sostuvo.

De cara a los próximos años, la compañía proyecta un crecimiento sostenido en el tráfico de la plataforma. “ Prevemos duplicar el número de visitas mensuales en promedio, que actualmente es más de 10,000, y mantener nuestro ratio de conversión , que actualmente se encuentra en niveles superiores al de la industria”, concluyó.

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Claves

Respaldo corporativo: La fortaleza de Maquinet radica también en el soporte del ecosistema de Ferreycorp, acotó el directivo. “ El liderazgo de Ferreyros en maquinaria pesada, Unimaq en maquinaria ligera y Orvisa en la Amazonía amplía el portafolio de la plataforma, incorporando una mayor oferta de equipos Cat, cobertura nacional y servicios especializados para los clientes ”, dijo.

La fortaleza de Maquinet radica también en el soporte del ecosistema de Ferreycorp, acotó el directivo. “ ”, dijo. Estrategia digital: La plataforma forma parte de la apuesta digital de Ferreyros para expandir sus canales de comercialización. “ Con Maquinet incorporamos un canal para la venta de equipos en sectores estratégicos, desarrollado inhouse, que expande nuestro ecosistema digital ”, explicó el vocero.

La plataforma forma parte de la apuesta digital de Ferreyros para expandir sus canales de comercialización. “ ”, explicó el vocero. Comercio digital de repuestos: Dentro de este ecosistema también destacan soluciones como Parts.Cat.Com (PCC) y el sistema de compras integradas Cat IP, ambos de Caterpillar, orientados a potenciar el comercio digital de repuestos. Actualmente, PCC alcanza el 66% de penetración en la venta de repuestos Cat a través de las tiendas de la compañía en el país, mientras que Cat IP es utilizado por grandes empresas mineras.

Dentro de este ecosistema también destacan soluciones como Parts.Cat.Com (PCC) y el sistema de compras integradas Cat IP, ambos de Caterpillar, orientados a potenciar el comercio digital de repuestos. Actualmente, PCC alcanza el 66% de penetración en la venta de repuestos Cat a través de las tiendas de la compañía en el país, mientras que Cat IP es utilizado por grandes empresas mineras. Sinergias tecnológicas: Ferreycorp también impulsa integraciones entre sus plataformas digitales. Un ejemplo reciente es la alianza entre Maquinet y Operapp, plataforma que conecta talento operativo con empresas que requieren servicios de operación. “Esta integración permitirá que los clientes de Maquinet puedan solicitar operadores y otros perfiles para sus proyectos, además de generar visibilidad cruzada entre ambas plataformas”, comentó.