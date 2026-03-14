Al interior del complejo, las nuevas instalaciones permiten procesos de mantenimiento de alta complejidad, como la reparación de componentes eléctricos y análisis de fluidos. (Foto: Ferreyros)
Al interior del complejo, las nuevas instalaciones permiten procesos de mantenimiento de alta complejidad, como la reparación de componentes eléctricos y análisis de fluidos. (Foto: Ferreyros)
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

¿Es viable vender maquinaria pesada por internet? Maquinet, la plataforma digital especializada en la compra y venta de este tipo de equipos desarrollada por la peruana Ferreyros, busca demostrar que sí. Tras su primer año de operaciones, la plataforma se prepara para continuar con su expansión y sostener tasas de crecimiento en los próximos años. Con esa perspectiva, la compañía ya traza sus próximos pasos. Ante ello, ¿qué objetivos se ha planteado para este año?

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