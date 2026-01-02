Niubiz está en proceso de habilitar un QR interoperable que permita conectar con billeteras internacionales. “(Será) dentro de la capilaridad de puntos de comercio Niubiz”, adelantó Carlos Gálvez, gerente del segmento de procesamiento de la firma.

“Eso permite conectar al Perú con otros mercados donde las billeteras predominan”, añadió en el marco del evento Epayment Summit 2025, organizado por Capece, aunque no precisó a qué países se refería.

Gálvez explicó que ese lanzamiento permitirá introducir pagos transfronterizos o crossborder.

“(Un pago crossborder) es la aceptación de pagos de usuarios extranjeros, que puede ser el pago de billeteras internacionales dentro de la geografía peruana o viceversa”, mencionó.

El ejecutivo destacó, además, el impacto positivo de los pagos inmediatos dentro del ecosistema peruano, por la consecuente reducción del uso de efectivo.

El uso de billeteras digitales ha crecido fuertemente en el país en los últimos años. (Foto: Niubiz)

Sostenibilidad

Por su parte, Mauricio Sánchez, head de Plin, dijo que para las entidades financieras ofrecer nuevos productos como pagos transfronterizos y remesas no solo genera más recurrencia por parte de los usuarios, sino también monetización, lo que es “un factor relevante” para crear un ecosistema de pago sostenible en el tiempo.

“Un ecosistema de pagos mucho más abierto, sin fronteras, con una visión que no es solo local, nos ayuda mucho a potenciar y a generar mayor competitividad, mayor innovación, que son factores claves para el crecimiento (del sector)”, manifestó.

A su turno, Gilberto Martins, CEO fundador de G-payments consulting, estimó que habrá un movimiento “explosivo” de dinero en el mundo, pues ya se observa en varios países nuevos proyectos en esa línea.

“Creo que en América Latina tenemos ya regulación avanzada en Brasil y Chile. Pero también existen estudios del Banco Central de Perú, y en Colombia y México también en ese sentido. Entonces habrá un crecimiento muy grande (de las operaciones transfronterizas)”, recalcó.

Retos

Pese a los avances persisten desafíos. En tal sentido, Sánchez, de Plin, consideró que la experiencia del usuario aún puede mejorar para que sea “más equitativa, más transparente”.

De igual modo, se refirió a la monetización. “Es complicado tener un ecosistema de pagos sostenible en el tiempo”, dijo.

Y, finalmente, se refirió a la prevención del fraude y a la inclusión financiera como otras tareas pendientes.

Estadísticas de pagos digitales

Avance

El número de pagos digitales per cápita alcanzó los 591 al año, es decir, la cifra se ha cuadruplicado en comparación con el 2022, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

“Creo que el éxito será que cuando los pagos digitales sean lo más natural, lo más inmediato y sin excepciones”, expresó Omar Ghurra, jefe del departamento de innovación de pagos digitales del instituto emisor.