Medio año después de remitida la solicitud, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) le dio el visto bueno. Sobre qué viene en adelante en este proceso, conversó en exclusiva con Gestión José Antonio Blanco, CEO de BTG Pactual Perú y quien asumirá la gerencia del nuevo banco.

¿Qué viene luego de aprobada la solicitud de BTG Pactual para constituir un banco en el país?

Se deben conseguir dos licencias específicas. La primera es la de organización y la segunda es la licencia de funcionamiento.

En la primera, que es la que acabamos de recibir, la SBS autoriza al accionista del banco (el socio principal es BTG Pactual Chile) a organizarse frente a registros públicos y realizar un primer aporte de capital.

Concluido ese trámite, (la entidad constituida) puede solicitar inmediatamente la licencia de funcionamiento.

José Antonio Blanco, CEO de BTG Pactual Perú. (Foto: Hugo Pérez)

¿Cuándo estarían solicitando la licencia de funcionamiento?

En las próximas semanas. La licencia de funcionamiento se otorgará después que la SBS y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) hagan las pruebas correspondientes a todos nuestros sistemas operativos, la revisión del personal idóneo y la validación de todos los procesos y manuales que vamos a tener como banco.

Cuando menciona que esa solicitud se presentaría en las próximas semanas, ¿significa que sería durante este primer trimestre?

Sí, efectivamente. Históricamente, todas las entidades que han pedido una licencia bancaria han demorado en promedio entre un año y medio y dos años y medio en conseguir las licencias. Nosotros venimos avanzando a muy buen ritmo con la superintendencia.

Aporte de capital

BTG Pactual anunció un compromiso de aporte de capital de US$ 100 millones para la constitución del banco, pero ¿en esta etapa cuánto van a invertir?

Ese aporte de capital (US$ 100 millones) se realiza el día que el banco obtiene la licencia de funcionamiento. Sin embargo, en el periodo de organización, que es donde nos encontramos ahora, el aporte es mínimo, y básicamente cubre gastos preoperativos.

¿De qué monto estamos hablando?

Es un aporte aproximado de US$ 2.5 millones, para cubrir una serie de gastos en los que estamos incurriendo por el momento. (Esos desembolsos) corresponden a inversiones en sistemas, la gente que vamos a ir contratando, los consultores y asesores que tenemos para este proyecto, etc.

¿Cuándo esperan recibir finalmente la licencia de funcionamiento?

Esperamos obtenerla en septiembre de este año, o incluso antes.

Propósito

Una vez conseguida la licencia, ¿con qué tipo de operación iniciarán?

El propósito es poder captar dinero del público, prestar en soles y dólares, entregar fianzas bancarias, operar en el mercado interbancario, tener acceso al BCRP.

Ahora, el proyecto es el de un banco para empresas y no necesariamente para retail.

¿Por qué no participarán en el segmento minorista?

Por mi experiencia previa sé lo difícil que es participar en ese segmento y en esa familia de productos (como tarjetas de crédito, préstamos vehiculares e hipotecas). Y la verdad que desde mi punto de vista es una distracción.

Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que sabemos hacer y que hacemos bien, que es básicamente el mundo de la banca de inversión.

Contexto electoral

La decisión de BTG Pactual se da en un contexto electoral, ¿cómo interpretarlo tomando en cuenta que puede generarse incertidumbre (con más de 30 candidatos a la presidencia)?

En el Perú vamos a tener buenos y malos gobiernos, momentos de estabilidad y crecimiento, así como momentos de dificultad. Las empresas que apuestan a largo plazo deben estar en capacidad para adaptarse y sacar lo mejor que el contexto económico y político ofrezca.

BTG Pactual Perú presentará en el primer trimestre su solicitud de licencia de funcionamiento de su banco. (Foto: Hugo Pérez/GEC)

Mayoría de trabajadores entrará desde el próximo mes

El nuevo banco, que se denominará BTG Pactual Perú SA, planea incorporar un total de 30 profesionales a su planilla. Al respecto, José Antonio Blanco refirió que ya han realizado entre 5 y 10 contrataciones.

“La gran mayoría (de personas que contrataremos) entrará a partir de febrero y hasta septiembre. Van a quedar algunos para el próximo año, pero yo diría que nos van a faltar entre 15 y 20 personas (que vamos a sumar) en el transcurso de este año”, comentó.

En tal sentido, precisó que han venido fichando trabajadores para diversas áreas como créditos, operaciones, recursos humanos, sistemas, banca de inversión, negocios y tesorería.

“Estamos entrevistando todo tipo de perfiles y candidatos. Desde el front office (el área que interactúa directamente con los clientes) hasta el back office (los profesionales que no tienen contacto directo con los usuarios, como quienes laboran en el área de contabilidad) para manejar las operaciones y todo el crecimiento que vamos a tener”, añadió.