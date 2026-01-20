BTG Pactual ya opera en Perú con tres negocios. (Foto: Tuane Fernandes/Bloomberg)
BTG Pactual ya opera en Perú con tres negocios. (Foto: Tuane Fernandes/Bloomberg)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

BTG Pactual presentó en julio del año pasado la solicitud para constituir un banco en Perú. Así, con casi 14 años de presencia en el país, la empresa se embarca en un nuevo negocio, que se sumará al de casa de bolsa, fondos mutuos y banca de inversión, ¿cómo se desarrollará el plan?

TE PUEDE INTERESAR

Nuevo retiro de AFP es cuco de esta inversión clave de peruanos, ¿a quién golpearía más?
Dólar: ¿Qué pasaría si BCRP no interviene como ahora? Esto dice BCP
Acción de Credicorp repunta 54% en el año: ¿oportunidad o rally agotado?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.