Cerca del 93% del crédito total se encuentra en soles, detalla el BCRP. Foto: Freepik
Cerca del 93% del crédito total se encuentra en soles, detalla el BCRP. Foto: Freepik
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

informó que el saldo de créditos para la compra de viviendas se incrementó en 6.7% durante octubre —en términos interanuales—.

De esa manera, se superó la ratio de 6.6% vista en setiembre y se llegó al pico más elevado desde marzo del 2023 (6.8%).

Según el ente emisor, concedidos en moneda nacional (+7.8%).

LEA TAMBIÉN: MEF prevé recaudar más de S/ 360 millones adicionales tras delegación de facultades tributarias
Solo el 6,3% de los créditos asignados en octubre fueron en dólares, según el BCRP. Foto: Pexels
Solo el 6,3% de los créditos asignados en octubre fueron en dólares, según el BCRP. Foto: Pexels

Asimismo, en términos mensuales, el crédito hipotecario avanzó 0.8% en octubre por los préstamos en soles, los cuales también se movieron en 0.8%.

El BCRP precisó que se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para adquirir viviendas. “En octubre solo el 6.3% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles”, añadieron.

TE PUEDE INTERESAR

Préstamo récord: los bancos que respaldan a Netflix en compra de Warner Bros. Discovery
Trabajadores de bancos no podrán usar celulares: la apuesta del Congreso
Batalla electoral de Milei dejó grandes pérdidas para los bancos
Bancos, correo y supermercados en Acción de Gracias: lo que debes saber antes de salir

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.