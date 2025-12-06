El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que el saldo de créditos para la compra de viviendas se incrementó en 6.7% durante octubre —en términos interanuales—.

De esa manera, se superó la ratio de 6.6% vista en setiembre y se llegó al pico más elevado desde marzo del 2023 (6.8%).

Según el ente emisor, el incremento del crédito hipotecario se favorece por la subida interanual de los préstamos hipotecarios concedidos en moneda nacional (+7.8%).

Solo el 6,3% de los créditos asignados en octubre fueron en dólares, según el BCRP. Foto: Pexels

Asimismo, en términos mensuales, el crédito hipotecario avanzó 0.8% en octubre por los préstamos en soles, los cuales también se movieron en 0.8%.

El BCRP precisó que se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para adquirir viviendas. “En octubre solo el 6.3% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles”, añadieron.