Más allá de las competencias técnicas, el regulador exige una evaluación continua del historial crediticio, la conducta ética y la situación judicial de los trabajadores, con el objetivo de preservar la confianza pública en el sistema financiero.

“La idoneidad en el sector financiero no es solo un tema de competencias técnicas. La SBS exige un perfil integral que combine formación académica pertinente, experiencia comprobada y, sobre todo, una conducta ética intachable . Esto significa que tu historial personal y financiero es tan importante como tu título universitario ”, señala Vicente Cruz, CEO de Sheriff, startup que aplica IA al compliance y la gestión de riesgos.

Los requisitos positivos incluyen formación universitaria en áreas como Economía, Finanzas, Contabilidad o Derecho, además de certificaciones especializadas para puestos de mayor responsabilidad. Sin embargo, el aspecto más crítico son los impedimentos establecidos en los registros de la SBS, que funcionan como una “lista roja” de descalificación automática.

“Uno de los aspectos que más sorprende a los profesionales es descubrir que su situación financiera personal puede costarles el empleo ”, advierte Cruz. “ Tener una calificación crediticia deficiente, protestos sin aclarar o figurar en registros de deudores alimentarios o judiciales morosos son causales inmediatas de inhabilitación . El sector financiero no puede permitirse empleados que no puedan gestionar sus propias finanzas o cumplir con obligaciones básicas” .

Los impedimentos también incluyen condenas por delitos graves como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude o corrupción, así como vínculos con entidades que realizaron captaciones ilegales de dinero.

Incluso haber sido despedido por falta grave de otra institución supervisada representa una barrera definitiva.