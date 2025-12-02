Sucursal del banco Galicia en el distrito financiero de Buenos Aires. Fotógrafo: Anita Pouchard Serra/Bloomberg
Sucursal del banco Galicia en el distrito financiero de Buenos Aires. Fotógrafo: Anita Pouchard Serra/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La ardua batalla que dio el presidente Javier Milei para dominar la moneda antes de las elecciones de medio término dejó a los bancos de Argentina con sus peores resultados desde la pandemia.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.