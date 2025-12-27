Al 24 de diciembre del 2025, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la media de tasa que cobran los bancos por el dinero plástico es 74.47% anual.

En las festividades navideñas del 2024, el promedio era de 71.56%, y en el 2023, 65.34%.

Las tasas de interés de las tarjetas de crédito es mayor al 70% anual en promedio en la banca. (Foto: GEC)

Es decir, el costo de este financiamiento es alto, pero en las condiciones de las tarjetas y sus tarifarios, existen tasas diferenciadas que deben tomarse en cuenta.

Según lo que ha podido verificar Gestión, se suele aplicar una tasa de interés para compras, pero otra más alta, que supera incluso el 100%, para la disposición en efectivo, y en uno de los bancos más grandes (Y también pueden incluirse tasas de interés moratorias).

Las compras no son el uso más costoso con las tarjetas de crédito. (Foto: GEC)

“Las tarjetas de crédito te cobran la disposición de efectivo (a una tasa) sustancialmente mayor, algunas tarjetas que permiten sobregiro, también te lo cobran más alto”, señaló Víctor Blas, gerente de división de estrategia y finanzas en Financiera Confianza.

Algunos bancos pueden asignar un porcentaje de la línea, por ejemplo, 10%, para sobregiro mensual. Es decir, si la línea es de S/ 10,000, se puede extender en un 10%, hasta S/ 11,000.

“La tarjeta de crédito es el producto crediticio más sensible porque es revolvente, tú pagas y se vuelve a activar tu línea, es perenne, es una línea flat. El cliente la puede utilizar y se va a renovar, así haya recesión, así no haya recesión, la va a mantener, salvo que el banco pueda realizar disminución de la línea de crédito. Entonces, eso hace que la tasa de interés vaya en relación con el comportamiento de la economía”, explicó Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.