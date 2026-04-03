El ecosistema financiero regional permite canalizar el financiamiento principalmente a través de préstamos personales. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las cajas municipales, microfinancieras y cooperativas cumplen un rol central fuera de Lima Metropolitana, donde la banca tradicional posee menor presencia. Así lo constata “el mapa de inclusión financiera”, elaborado por el Banco de Ideas Credicorp con trabajo de campo de Ipsos, ¿qué más revela el informe?

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