Un 27% de las personas de los estratos socioeconómicos más altos reportó haber sido víctima de extorsión en los últimos tres meses o conocer a alguien que lo ha sufrido. (Foto: Lenin Tadeo/ GEC)
Un 27% de las personas de los estratos socioeconómicos más altos reportó haber sido víctima de extorsión en los últimos tres meses o conocer a alguien que lo ha sufrido. (Foto: Lenin Tadeo/ GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La criminalidad organizada sigue campeando a sus anchas en el país, cobrando la vida de muchas personas, en medio de una clase política que se resiste a tomar una posición sobre cuestionadas leyes aprobadas por el actual Congreso de la República, ¿qué tan preocupada está la ciudadanía?

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