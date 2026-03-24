El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) expresó su preocupación por el predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso que propone reducir de 30 a 15 años el plazo de las concesiones mineras, al considerar que esta medida podría afectar la seguridad jurídica, la inversión y la competitividad del país.

A través de un comunicado, el gremio señaló que iniciativas de este tipo “debilitan el marco formal y la seguridad jurídica sobre los territorios, concediendo oportunidades para la minería ilegal”.

En esa línea, indicó que el 70% de concesiones invadidas por mineros informales pertenecen a pequeños mineros y mineros artesanales, quienes “no están siendo protegidos adecuadamente por el Estado”.

Asimismo, el IIMP cuestionó que el Ejecutivo aún no haya implementado medidas vinculadas al proceso de formalización minera. Entre ellas, mencionó la falta de reglamentos, a través de la Sunafil, para verificar que los titulares del Reinfo tengan a sus trabajadores en planilla, así como la ausencia de un Censo Minero que permita conocer la ubicación exacta y las condiciones de las operaciones mineras en el país.

IIMP advirtió que reducir el plazo de las concesiones mineras podría afectar la seguridad jurídica, la inversión y la competitividad del país. Foto: Referencial

El gremio también sostuvo que la propuesta legislativa evidencia una falta de comprensión del proceso minero, ya que la concesión, indicó, no constituye el fin de la actividad, sino “el inicio de un ciclo complejo que incluye exploración, desarrollo, producción por etapas, reposiciones y ampliaciones”. Según precisó, los últimos proyectos de gran minería desarrollados en el Perú han tardado hasta cuatro décadas en ejecutarse.

En el comunicado, el instituto también señaló que en el 2025 se presentaron 11 mil petitorios mineros, de los cuales el 65% correspondió a pequeños mineros , por lo que consideró incorrecto afirmar que este sector no tiene acceso a concesiones o que estas estén concentradas en la gran minería.

Finalmente, el IIMP advirtió que el sistema de concesiones mineras peruano ha sido reconocido internacionalmente y ha permitido generar inversión, empleo y desarrollo territorial, por lo que modificarlo sin un análisis técnico riguroso podría significar un retroceso. En ese sentido, señaló que el país debería enfocarse en agilizar la evaluación de proyectos, mejorar los procesos de permisos y consolidar herramientas como la Ventanilla Única Digital para el sector minero, además de avanzar en una Ley MAPE orientada a la formalización de la pequeña minería.

“Hacemos un llamado al Congreso de la República a actuar con responsabilidad y apertura al diálogo técnico, evaluando con rigor las implicancias de esta propuesta. El Perú necesita reglas claras, estabilidad y visión de largo plazo para aprovechar sus recursos en beneficio de todos los ciudadanos”, finalizó.