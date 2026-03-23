Este lunes 23 de marzo se realizó la ceremonia de juramentación del nuevo ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán.

El nuevo funcionario se desempeñó anteriormente como Director General de Electrificación Rural en el Minem y también como viceministro de Electricidad.

Su llegada al gabinete ministerial encabezado por Luis Arroyo Sánchez se da tras la renuncia de Ángelo Alfaro, quien dio un paso al costado en medio de la controversia por las denuncias de presunto abuso sexual contra una menor.

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¿Quién es Waldir Ayasta?

Ayasta Mechán es un ingeniero mecánico eléctrico graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque) y posee una especialización en Alta Dirección Empresarial en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).

Waldir Ayasta tiene experiencia en cargos directos del Minem. Fue viceministro de Electricidad. Foto: Minem

Además, es magíster en Administración de Estrategias de Empresas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao; tiene un PMI en gerencia de proyectos y calidad en la PUCP y un doctorado en Administración en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao.

Asimismo, es catedrático en la facultad de ingenería mecánica y posgrado de la UNI.