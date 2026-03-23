Waldir Ayasta, el nuevo ministro de Energía y Minas. Foto: Tv Perú / ChatGPT
Waldir Ayasta, el nuevo ministro de Energía y Minas. Foto: Tv Perú / ChatGPT
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Redacción Gestión
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Este lunes 23 de marzo se realizó la ceremonia de juramentación del nuevo ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán.

El nuevo funcionario se desempeñó anteriormente como Director General de Electrificación Rural en el Minem y también como viceministro de Electricidad.

, quien dio un paso al costado en medio de la controversia por las denuncias de presunto abuso sexual contra una menor.

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¿Quién es Waldir Ayasta?

Ayasta Mechán es un ingeniero mecánico eléctrico graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque) y posee una especialización en Alta Dirección Empresarial en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).

Waldir Ayasta tiene experiencia en cargos directos del Minem. Fue viceministro de Electricidad. Foto: Minem
Waldir Ayasta tiene experiencia en cargos directos del Minem. Fue viceministro de Electricidad. Foto: Minem

Además, es magíster en Administración de Estrategias de Empresas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao; tiene un PMI en gerencia de proyectos y calidad en la PUCP y un doctorado en Administración en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao.

Asimismo, es catedrático en la facultad de ingenería mecánica y posgrado de la UNI.

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