Cabe recordar que el pasado 1 de marzo se registró una deflagración en un ducto ubicado en el distrito de Megantoni, en la región Cusco. (Foto: Difusión)
Cabe recordar que el pasado 1 de marzo se registró una deflagración en un ducto ubicado en el distrito de Megantoni, en la región Cusco. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que los trabajos de reparación de los ductos de Camisea registran un avance del 74%. Ya se completó la excavación en la zona afectada del ducto de gas natural y se avanza en los trabajos de la tubería de reemplazo e instalación de válvulas de línea.

Ante esta situación, se declaró en emergencia el suministro de este recurso energético a nivel nacional hasta el sábado 14 de marzo, fecha en la que el Gobierno prevé restablecer el abastecimiento.

LEA TAMBIÉN: Usuarios ahora pueden conocer los grifos que cuentan con stock disponible de combustibles

Trabajos finales

El titular del Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem), Ángelo Alfaro Lombardi, explicó el martes que los trabajos de reparación del ducto afectado por la avería en el distrito de Megantoni, región Cusco, se encuentran en su fase final, luego de que las cuadrillas técnicas culminaran gran parte de las labores de instalación y ajuste de los tramos dañados.

El ministro precisó que, de acuerdo con el cronograma de trabajo del transportador de gas, el viernes el recurso energético será entregado en la planta de Melchorita y el sábado el suministro llegará a la ciudad de Lima, lo que permitirá normalizar progresivamente el abastecimiento para los usuarios a partir del domingo.

TE PUEDE INTERESAR

Escasez del gas: quiénes recibirán el fondo del FISE y cómo funcionarán los subsidios
Abastecimiento de gas se regularizará el domingo 15, dice Balcázar
Precio del balón de gas se duplica en algunos distritos de Lima
Buses de transporte público suben pasaje en S/ 0.50 por escasez del gas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.