El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que los trabajos de reparación de los ductos de Camisea registran un avance del 74%. Ya se completó la excavación en la zona afectada del ducto de gas natural y se avanza en los trabajos de la tubería de reemplazo e instalación de válvulas de línea.

Cabe recordar que el pasado 1 de marzo se registró una deflagración en un ducto ubicado en el distrito de Megantoni, en la región Cusco.

Ante esta situación, se declaró en emergencia el suministro de este recurso energético a nivel nacional hasta el sábado 14 de marzo, fecha en la que el Gobierno prevé restablecer el abastecimiento.

Trabajos finales

El titular del Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem), Ángelo Alfaro Lombardi, explicó el martes que los trabajos de reparación del ducto afectado por la avería en el distrito de Megantoni, región Cusco, se encuentran en su fase final, luego de que las cuadrillas técnicas culminaran gran parte de las labores de instalación y ajuste de los tramos dañados.

El ministro precisó que, de acuerdo con el cronograma de trabajo del transportador de gas, el viernes el recurso energético será entregado en la planta de Melchorita y el sábado el suministro llegará a la ciudad de Lima, lo que permitirá normalizar progresivamente el abastecimiento para los usuarios a partir del domingo.