A 10 días de iniciarse la emergencia energética en Perú por la rotura de un ducto de gas natural de TGP, desde Cálidda informaron que la empresa ya elevó su volumen de gas natural disponible de 80 a 86 millones de pies cúbicos diarios.
De esa manera, se puede seguir atendiendo a sectores residenciales y comerciales ininterrumpidamente.
Según Cálidda, se normalizó el abastecimiento de GNV para el 100% de las unidades de transporte pesado que funcionan únicamente con este recurso —entre estas, buses, camiones de carga, cisternas, camiones compactadores de basura, etc—.
Para que dichas unidades de transporte pesado puedan abastecerse de GNV, deberán activar nuevamente sus chips en el sistema de Infogas de Cofide.
Además, la empresa agregó que el abastecimiento para vehículos livianos como taxis, combis, coasters y mototaxis, aún sigue restringido.
Finalmente, Cálidda reportó que más del 50% de las industrias conectadas al sistema de Lima y Callao ya tienen el servicio de gas natural.