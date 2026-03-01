El alza de precios no golpea por igual en el Perú. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) supera el 2% en algunas ciudades del país, tasa anual, otras mantienen incrementos más moderados. Así lo detectó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su último reporte.

Cabe recordar que, correspondiente a los últimos doce meses, se muestra una variación de 1.99% para el indicador nacional .

¿Cuál es el IPC a nivel nacional?

Alza de precios heterogénea

De acuerdo con la data oficial del INEI, en el extremo superior del ranking se ubican 8 ciudades que registran tasas interanuales más elevadas.

Lima Metropolitana (2.21%) Ica (2.42%) Iquitos (2.29%) Piura (2.28%) Puerto Maldonado (2.11%) Pucallpa (2.05%) Abancay (2.04%) Ayacucho (2.04%)

Hay que recordar que en enero, tasa anual, no había una sola ciudad que superara el 2%.

La inflación tiene un componente territorial.

A nivel nacional, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3.61%, sobre todo, por carne, pescados y mariscos y hortalizas, legumbres y tubérculos.

Cabe recordar que actualmente Perú enfrenta los embates de lluvias intensas, huaicos y el inicio del fenómeno de El Niño. Valdrá la pena analizar los siguientes meses para saber cómo se desarrollan los precios, sobre todo, de alimentos.