El alza de precios no golpea por igual en el Perú. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) supera el 2% en algunas ciudades del país, tasa anual, otras mantienen incrementos más moderados. Así lo detectó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su último reporte.
Cabe recordar que, correspondiente a los últimos doce meses, se muestra una variación de 1.99% para el indicador nacional.
Alza de precios heterogénea
De acuerdo con la data oficial del INEI, en el extremo superior del ranking se ubican 8 ciudades que registran tasas interanuales más elevadas.
- Lima Metropolitana (2.21%)
- Ica (2.42%)
- Iquitos (2.29%)
- Piura (2.28%)
- Puerto Maldonado (2.11%)
- Pucallpa (2.05%)
- Abancay (2.04%)
- Ayacucho (2.04%)
Hay que recordar que en enero, tasa anual, no había una sola ciudad que superara el 2%.
A nivel nacional, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3.61%, sobre todo, por carne, pescados y mariscos y hortalizas, legumbres y tubérculos.
Cabe recordar que actualmente Perú enfrenta los embates de lluvias intensas, huaicos y el inicio del fenómeno de El Niño. Valdrá la pena analizar los siguientes meses para saber cómo se desarrollan los precios, sobre todo, de alimentos.
