¿Qué ciudades del Perú registraron mayor presión inflacionaria? (Foto: Andina)
. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) supera el 2% en algunas ciudades del país, tasa anual, otras mantienen incrementos más moderados. Así lo detectó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su último reporte.

Cabe recordar que, correspondiente a los últimos doce meses, se muestra una variación de 1.99% para el indicador nacional.

¿Cuál es el IPC a nivel nacional?
Alza de precios heterogénea

De acuerdo con la data oficial del INEI, en el extremo superior del ranking se ubican 8 ciudades que registran tasas interanuales más elevadas.

  1. Lima Metropolitana (2.21%)
  2. Ica (2.42%)
  3. Iquitos (2.29%)
  4. (2.28%)
  5. Puerto Maldonado (2.11%)
  6. Pucallpa (2.05%)
  7. Abancay (2.04%)
  8. Ayacucho (2.04%)

Hay que recordar que en enero, tasa anual, no había una sola ciudad que superara el 2%.

La inflación tiene un componente territorial.

A nivel nacional, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3.61%, sobre todo, por carne, pescados y mariscos y hortalizas, legumbres y tubérculos.

Cabe recordar que actualmente Perú enfrenta los embates de lluvias intensas, huaicos y el inicio del fenómeno de El Niño. Valdrá la pena analizar los siguientes meses para saber cómo se desarrollan los precios, sobre todo, de alimentos.

