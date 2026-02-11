Las expectativas de inflación a 12 meses, registradas por analistas económicos y del sistema financiero, se redujeron de 2.13% en diciembre del 2025 a 2.03% en enero del 2026, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

“Las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen dentro del rango meta, consolidando la confianza en que la inflación seguirá anclada en niveles bajos y predecibles”, precisó la entidad

El BCR señaló que, en enero de 2026, todos los agentes económicos mantuvieron sus proyecciones de inflación dentro el rango meta para los años 2026 y 2027.

“Las expectativas de inflación para este año y el siguiente se encuentran en un rango entre 2% y 2.20%”, manifestó.

Asimismo, indicó que, para este año, los analistas económicos ajustaron a la baja su estimación de inflación de 2.10% a 2% entre diciembre y enero, mientras que el sistema financiero la recortó de 2.15% a 2.05% en el mismo periodo.

“Las entidades no financieras esperan que esta variable se mantenga en 2.20%”, añadió el BCR.