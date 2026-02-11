BCR mantiene expectativas de inflación a 12 meses en el centro del rango meta. (Foto: GEC)
BCR mantiene expectativas de inflación a 12 meses en el centro del rango meta. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

“Las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen dentro del rango meta, consolidando la confianza en que la inflación seguirá anclada en niveles bajos y predecibles”, precisó la entidad

El BCR señaló que, en enero de 2026, todos

“Las expectativas de inflación para este año y el siguiente se encuentran en un rango entre 2% y 2.20%”, manifestó.

Asimismo, indicó que, para este año,mientras que el sistema financiero la recortó de 2.15% a 2.05% en el mismo periodo.

“Las entidades no financieras esperan que esta variable se mantenga en 2.20%”, añadió el BCR.

Los agentes económicos, en enero de este año, mantuvieron sus proyecciones de inflación dentro el rango meta para los años 2026 y 2027. Foto: BCR
Los agentes económicos, en enero de este año, mantuvieron sus proyecciones de inflación dentro el rango meta para los años 2026 y 2027. Foto: BCR

