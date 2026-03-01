Los precios en Lima Metropolitana repuntan en febrero. (Foto: Andina)
Los precios en Lima Metropolitana repuntan en febrero. (Foto: Andina)
Los precios aceleraron alza. La inflación anual, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, aumentó 2.21% en febrero, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Si bien se mantiene dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre 1% y 3%, es su mayor nivel desde noviembre de 2024 (2.27%).

Con estos resultados clave para entender el movimiento del costo de vida durante los últimos meses, cómo le fue a la capital del Perú.

Indicadores de precios a febrero de 2026
Alimentos y bebidas no alcohólicas es el grupo de más peso en la canasta básica familiar y en los últimos 12 meses, a febrero, aumentó 3.99%. Además, educación, que aunque tiene un menor peso se vuelve dinámico durante el inicio de cada año, registró un incremento de 3.84%.

