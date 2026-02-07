¿En cuánto subieron los precios en Perú? El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional se elevó en 1.51% a enero (a 12 meses). Pero, este resultado no fue trasversal en las 26 ciudades evaluadas.

A enero, son 10 las ciudades que están por encima del promedio nacional. Aunque esta vez, ninguna de las regiones tiene una variación de precios que supere el 2%.

La variación más alta la registró Piura , con un IPC de 1.95%. Esta ciudad está “en el podio” de las que más crecen desde hace tres meses.

¿Qué otras ciudades siguieron?

Ica (1.75%)

Ayacucho (1.73%)

Lima Metropolitana (1.70%)

Arequipa (1.61%)

Iquitos (1.61%)

Cusco (1.60%)

Puerto Maldonado (1.59%)

Pucallpa (1.55%)

Huancayo (1.53%)

Cabe recordar que, en el caso de Lima Metropolitana, la inflación anual aumentó 1.70% el mes pasado, su mayor nivel desde enero del 2025.Aunque no todos los productos y servicios tuvieron fuertes alzas, la mayoría de las categorías presentó un aumento en sus precios, según la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En tanto, el mes pasado fueron 16 ciudades las que se posicionaron por debajo del resultado del IPC nacional.

Cuatro de ellas, con un resultado por encima del 1%.

Tacna (1.41%)

Abancay (1.21%)

Puno (1.13%)

Cerro de Pasco (1.04%)

Otras nueve tuvieron resultados por debajo de 1%.

Moquegua (0.92%)

Chiclayo (0.91%)

Tarapoto (0.89%)

Huánuco (0.88%)

Chimbote (0.76%)

Trujillo (0.41%)

Chachapoyas (0.39%)

Huaraz (0.23%)

Tumbes (0.10%)

Por otro lado, Cajamarca, Huancavelica y Moyobamba son las únicas tres ciudades que presentan una variación negativa.

Lo que más pesa en la canasta de consumo, alimentos y bebidas no alcohólicos, tuvo un crecimiento de 1.67% a enero. En el caso de hoteles y restaurantes, los precios se expandieron 2.64%.

¿Cómo les fue solo en enero?

Si solo se considera la variación mensual, el IPC nacional creció 0.12% en este inicio del 2026 . De acuerdo con el reporte del INEI, en 23 de las 26 ciudades se vio un incremento en los precios al consumidor.

Según el INEI, estas alzas se explican principalmente por el incremento en los precios de alimentos como el pollo eviscerado y sus cortes, así como de diversos productos agrícolas, entre ellos la naranja de jugo, papaya, fresa, mango, piña, variedades de papa como la amarilla, camote amarillo, tomate, zanahoria, arveja verde, entre otros.

Ante estas alzas de precios en los productos alimenticios se observó un incremento en los precios del pollo a la brasa, los menús y los desayunos en restaurantes.

Sin embargo, este aumento fue atenuado por la reducción en los precios de los huevos de gallina, pescados, así como de otros productos agrícolas como el limón, palta, maracuyá, uva blanca, uva negra, plátano de seda, ají amarillo, choclo, y cebolla china .

Sumó la reducción del precio del gasohol, así como en los pasajes en ómnibus interprovinciales y pasajes aéreos nacionales.