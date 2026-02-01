La inflación anual aumentó 1.70% el mes pasado, su mayor nivel desde enero del 2025. Aunque no todos los productos y servicios tuvieron fuertes alzas, la mayoría de las categorías presentó un aumento en sus precios, según la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Solo en enero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0.10%. En concreto, subieron los precios en 10 de 12 categorías de consumo, siendo los de mayor incremento los de restaurantes y hoteles (0.33%) y muebles para el hogar (0.33%). Alimentos también se incrementó (0.11%).

Aunque el rubro de alimentos no fue el que más subió en enero, tres de los seis productos que tuvieron el mayor impacto en el IPC fueron de esta categoría.

Solo en enero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0.10%. Foto: (Foto: Jeamilett Chirinos/@photo.gec)

¿Qué productos movieron la aguja de enero?

El producto que más encareció en enero fue el pollo eviscerado, que aumentó en 4.25%. Por ello, también subieron los precios de sus cortes: pierna en 3.4%, alas en 2.1% y pechuga en 1.6%.

El kilogramo de pollo se vendió a un promedio de S/ 11.28 en los mercados minoristas de la capital el mes pasado, monto que supera los S/ 10.90 que costaba en diciembre pasado, de acuerdo con datos del Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Este producto es el que tiene más peso en la canasta de alimentos de los hogares y alcanza un consumo per cápita cercano a los 56 kilogramos al año.

Además, entre los que tuvieron más incidencia en la canasta evaluada para el IPC, figuras la papa blanca (4.04%) y la naranja de jugo (23.35%).

En línea con lo mencionado, se reportó un alza en el precio del menú de restaurantes, que subió en 0.60% en Lima Metropolitana y que también pesó sobre el incremento del mes.

Además, el informe indica que en enero el pasaje de ómnibus y microbús tuvo un alza de 0.58% en la capital.

¿Qué productos bajaron el mes pasado?

Una serie de productos mostraron una reducción importante en sus precios y contrarrestaron las alzas.

En línea con la caída de precios en la categoría de Transportes (-0.25%) se reportó una caída en los precios de pasajes aéreos nacional (-17.5%) y pasajes de ómnibus interprovincial (-13.7%).

Esta reducción de precios en el transporte se debió principalmente a la normalización de la demanda de pasajes después del fin de año.

Por otro lado, también retrocedieron los precios de algunos alimentos como los huevos de gallina (-11.16%) por una mayor oferta en los mercados de la capital, así como de frutos como palta fuerte (-7.83%) y maracuyá (-14.58%).