El 2025 marcó un punto de inflexión para la compañía: Crickets alcanzó una producción cercana a los 70,000 kilos mensuales —alrededor de un millón de kilos al año— y una facturación estimada entre S/10 millones y S/20 millones. “El cierre ha sido muy bueno”, destacó Ricardo Augusto, CEO de la empresa. El desempeño tuvo su pico en diciembre, el mejor mes en los 32 años de trayectoria de la marca, impulsado por una mayor demanda en temporadas clave como julio, agosto, diciembre y enero.

El crecimiento estuvo impulsado por la innovación en sabores, en especial el chifle de Leche de Tigre, que hoy representa más del 60% de las ventas. “Pegamos muy fuerte con ese sabor”, señaló Augusto. A ello se sumó el lanzamiento de Jalapeño en agosto y una inversión cercana a US$500 mil para fortalecer la operación en Piura, con la implementación de un ERP, la automatización de envasado, selección y saborizado, y mejoras en el manejo de materia prima e infraestructura para ganar eficiencia y capacidad.

La empresa maneja un ritmo gradual de lanzamientos para asegurar el posicionamiento de cada producto. (Foto: Crickets)

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Canales de distribución: presencia a nivel nacional

Para el 2026, Crickets proyecta un crecimiento mínimo del 35%, con un inicio de año que ya supera esa meta. Para sostener la demanda, la empresa invertirá cerca de US$500 mil en la ampliación de almacenes y en triplicar su capacidad de recepción de materia prima e insumos. “El camino es bueno porque enero ya reflejó un balance superior a eso”, señaló Ricardo Augusto, CEO de la compañía, que mantiene sus ventas anuales en el rango de S/10 millones a S/20 millones.

La expansión se apoya en una red multicanal de alcance nacional. El retail concentra entre el 30% y 35% de las ventas —con presencia en Plaza Vea, Wong, Metro, Tottus, Vivanda, Makro y Precio Uno—, las tiendas de conveniencia como Oxxo y Tambo aportan alrededor del 30%, y los distribuidores del canal tradicional entre el 20% y 25%.

En Lima, la cobertura se realiza a través de cuatro o cinco distribuidores, mientras que a nivel nacional la empresa trabaja con al menos 12 operadores en regiones como Arequipa, Cusco, Tacna y Cajamarca, además de acciones estacionales en playas del sur y la instalación de máquinas vending en la capital para ampliar su alcance.

La empresa destinará cerca de US$500 mil en 2026 para ampliar su capacidad operativa, principalmente en almacenamiento y recepción de materia prima. (Foto: Crickets)

Planes 2026: Nuevo sabor e ingreso a nuevo país de la región

Entre julio y agosto de 2026, Crickets lanzará un nuevo sabor inspirado en la gastronomía peruana, cuyo concepto aún se mantiene en reserva, como parte de su estrategia de innovación progresiva. La empresa prioriza el posicionamiento de cada lanzamiento antes de ampliar su portafolio, que hoy incluye cinco variedades: Salado, Picante, Chorizo Parrillero, Leche de Tigre y Jalapeño, este último presentado en agosto de 2025 y aún en fase de introducción. El sabor Leche de Tigre lidera con más del 60% de las ventas. “Siempre nos diferenciamos por ser una marca de snacks saborizados, no solo de chifles”, señaló Ricardo Augusto.

En paralelo, la empresa avanza en su expansión internacional. Crickets exporta a Los Ángeles, Montreal y Madrid, aunque el mercado externo aún representa menos del 10% de sus ventas. No obstante, el ingreso a un nuevo país de la región ya está confirmado y se concretará entre abril y mayo de 2026 a través de cadenas de retail. Al ser consultado por el destino, Ricardo Augusto evitó precisar el país. “Este año cerraremos una negociación para ingresar a las cadenas de un nuevo país”, señaló el ejecutivo.

Ampliación de la planta en Piura y una segunda en evaluación

Para el 2026, Crickets invertirá cerca de US$500 mil en la ampliación de su operación en Piura, con el objetivo de triplicar la capacidad de recepción de materia prima e insumos, lo que representa un crecimiento del 200% en el área de almacenes. La planta actual, de unos 1,500 metros cuadrados —1,100 m² de área principal más almacenes—, está ubicada dentro de una parcela donde la empresa cultiva sus propios plátanos y opera con maquinaria de origen mixto, proveniente de Lima y China, para mejorar la eficiencia y sostener el aumento de la demanda.

En paralelo, la compañía evalúa construir una segunda planta en Piura, decisión que se tomará durante el 2026 según el comportamiento de las ventas. El proyecto contempla una instalación de aproximadamente 3,000 metros cuadrados para ampliar la capacidad productiva y acompañar su crecimiento. “Si el crecimiento sigue así, necesitaremos una planta nueva”, señaló el CEO, quien destacó que la ubicación responde a la cercanía con la materia prima y al acceso al puerto para fortalecer su expansión.

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