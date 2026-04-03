Crickets ingresará a las cadenas de retail de un nuevo país en 2026, previsto entre abril y mayo. (Foto: Crickets)
Crickets ingresará a las cadenas de retail de un nuevo país en 2026, previsto entre abril y mayo. (Foto: Crickets)
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Sandra Reyes
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Crickets, la marca piurana con 31 años en el mercado de snacks y especializada en chifles, cerró el 2025 con un crecimiento del 30% frente al 2024, impulsado por la innovación en sabores y expansión comercial. Para el 2026, la compañia proyecta ampliar su capacidad operativa, lanzar un nuevo sabor, ingresar a un nuevo país y evaluar la construcción de una segunda planta en Piura, mientras consolida su posicionamiento en la categoría de snacks saborizados. ¿Cómo sostendrá este crecimiento?

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