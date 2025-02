En enero de este año, la exportación del plátano fresco no logró superar los envíos del mismo periodo del 2024. En detalle, 13,111 toneladas generaron US$ 9.9 millones, lo que representó una reducción del 14% en volumen y 17% en valor.

Esta disminución no solo se debió a la reducción del volumen enviado, sino también al precio promedio, que registró una caída del 3%, situándose en US$ 0.76 por kilogramo.

¿Por qué se redujo el valor del plátano peruano?

La competencia fue difícil frente a Ecuador, principal exportador de esta fruta y exento de la plaga Fusarium Raza 4 Tropical. Desde su aparición en el Perú, en el 2021, este hongo del banano no solo ha dañado las plantaciones, sino que también ha limitado las áreas cultivables, ya que impide nuevas plantaciones en las zonas afectadas.

Entre las últimas respuestas de las entidades estatales, se encuentra la Resolución Ministerial N.° 0301-2024-MIDAGRI, que grupo de trabajo creó para atender la emergencia fitosanitaria.

Además, en el último mes, el Ministerio de Agricultura firmó un convenio para combatir la plaga, apoyado de innovaciones que permiten prevenir y manejar la Fusarium Raza 4 Tropical.

Mercados del plátano peruano

Los principales destinos abastecidos con banano peruano fueron Países Bajos (35% de participación), que importó 4,596 toneladas por un valor de US$ 3.5 millones (US$ 0.76 por kilogramo). Le siguieron Estados Unidos (19%), con 2,664 toneladas por un valor de US$ 1.9 millones (US$ 0.72 por kilogramo); Bélgica (9%), con 1,252 toneladas por US$ 925,000 (US$ 0.74 por kilogramo); Panamá (8%), con 1,097 toneladas por US$ 796,000 (US$ 0.73 por kilogramo); e Italia (8%), con 1,069 toneladas por US$ 783,000 (US$ 0.73 por kilogramo).

En total, 42 fueron las empresas que participaron en la exportación de plátano en enero del 2025. Las empresas que destacaron en los envíos fueron Pronatur S.A.C. (16% de participación en esta presentación), con 1,998 toneladas por US$ 1.5 millones. Le siguieron Agronegocios los Ángeles S.A.C. (15%), con 2,039 toneladas por US$ 1.4 millones; y Cooperativa Agraria APPBOSA (7%), que suministró 1,011 toneladas por US$ 727,000.