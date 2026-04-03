La agencia atómica rusa, Rosatom, anunció que pedirá un alto el fuego en Irán para evacuar la próxima semana a casi todo su personal de la central nuclear iraní de Bushehr.

“Naturalmente, comunicaremos por todos los canales las rutas de desplazamiento a los órganos competentes de Israel y Estados Unidos. Pediremos el máximo respeto del alto el fuego durante el tránsito del convoy”, dijo Alexéi Lijachov, jefe de Rosatom, durante un foro en San Petersburgo.

El directivo especificó que el plan se está preparando conjuntamente con el Ministerio de Defensa.

“Nuestra principal tarea ahora es preparar la última oleada de evacuación. Serán más de 200 personas. Suponemos que esto ocurrirá la próxima semana. Por diversas razones, no puedo proporcionar plazos ni rutas”, señaló.

Lijachov apuntó que el bloque número 1 de la central nuclear continúa en funcionamiento y que varias decenas de ciudadanos rusos se encuentran en el lugar.

“Necesitamos mantener el funcionamiento tanto de la obra como de la zona residencial y, por supuesto, ayudar a nuestros socios iraníes en el funcionamiento de la primera unidad. Sin embargo, se tratará de voluntarios, un número muy limitado de personas”, explicó.

Además, Lijachov agradeció a Irán y Armenia “su ayuda en evacuaciones anteriores”, que se realizaron debido al peligro para la seguridad del personal a causa de la guerra de Irán.

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Como se recuerda, las autoridades rusas alertaron del peligro que corren las instalaciones nucleares, sobre todo tras 3 ataques, el último el pasado sábado, que impactaron dentro del territorio de la planta que Rusia construye en la República Islámica.

“Explotó muy cerca de la estación de bombeo que suministra agua al reactor”, denunció en su momento Lijachov.

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) comunicó en su cuenta de X que fue informado por Irán de un nuevo ataque en Bushehr, el tercer incidente de este tipo en 10 días.

Elaborado con información de EFE.