Una vista de los edificios alcanzados por los ataques aéreos en la base naval de Bushehr, en el sur de Irán, a lo largo del Golfo Pérsico, el 7 de marzo de 2026. (Vantor / AFP)
Una vista de los edificios alcanzados por los ataques aéreos en la base naval de Bushehr, en el sur de Irán, a lo largo del Golfo Pérsico, el 7 de marzo de 2026. (Vantor / AFP)
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a casi todo su personal de la central nuclear iraní de Bushehr.

“Naturalmente, comunicaremos por todos los canales las rutas de desplazamiento a los órganos competentes de Israel y Estados Unidos. Pediremos el máximo respeto del alto el fuego durante el tránsito del convoy”, dijo Alexéi Lijachov, jefe de Rosatom, durante un foro en San Petersburgo.

El directivo especificó que

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“Nuestra principal tarea ahora es preparar la última oleada de evacuación. Serán más de 200 personas. Suponemos que esto ocurrirá la próxima semana. Por diversas razones, no puedo proporcionar plazos ni rutas”, señaló.

Lijachov apuntó que

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“Necesitamos mantener el funcionamiento tanto de la obra como de la zona residencial y, por supuesto, ayudar a nuestros socios iraníes en el funcionamiento de la primera unidad. Sin embargo, se tratará de voluntarios, un número muy limitado de personas”, explicó.

Además, Lijachov agradeció a Irán y Armenia “su ayuda en evacuaciones anteriores”, que se realizaron debido al peligro para la seguridad del personal a causa de la guerra de Irán.

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Como se recuerda, las autoridades rusas alertaron del peligro que corren las instalaciones nucleares, sobre todo tras 3 ataques, el último el pasado sábado, que impactaron dentro del territorio de la planta que Rusia construye en la República Islámica.

“Explotó muy cerca de la estación de bombeo que suministra agua al reactor”, denunció en su momento Lijachov.

Por su parte,

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo de la central nuclear en Bushehr, al sur de Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
Fotografía de archivo de la central nuclear en Bushehr, al sur de Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh

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