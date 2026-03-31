El Gobierno ruso ha lanzado otra campaña de censura en internet al tomar medidas para reducir el empleo de las redes VPN (Virtual Private Network), que permiten acceder a los recursos prohibidos en este país.

El ministro de Desarrollo Digital, Maxud Shadáyev, admitió que el objetivo de las autoridades es «reducir el uso de VPN», muy extendido, especialmente en las grandes ciudades y entre la juventud.

Desconexión de la red mundial

Precisó que las autoridades quieren «restringir el acceso a una serie de plataformas extranjeras» que supuestamente se niegan a cumplir con la legislación rusa en materia de seguridad o de lucha contra el terrorismo.

En clara alusión a la red de mensajería Telegram, aseguró que con algunas de esas plataformas se intentó «en vano» llegar durante largo tiempo a un acuerdo.

Entre otras medidas, las autoridades han propuesto a los operadores que cobren si el tráfico internacional mensual rebasa los 15 gigabyte.

Además, según el portal Meduza, el Ministerio quiere prohibir el acceso a las plataformas nacionales a través del VPN y las empresas que no cumplan con ese requisito pueden ser severamente castigadas.

Ante las presiones de las autoridades, Apple ha tenido que eliminar del servicio App Store en Rusia varias aplicaciones VPN que podrían permitir el acceso a recursos censurados, lo que le valió la crítica del fundador de Telegram, Pável Dúrov.

«La compañía Apple acaba de eliminar varias aplicaciones VPN del App Store ruso, en particular los que ayudaban a los usuarios a evadir la censuras en base a Deep Packet Inspection (DPI, sistema de análisis profundo y filtrado del tráfico) en Rusia. Eso no mola, Apple», escribió en la red social X.

Según Dúrov, Apple «se puso del lado de la censura rusa porque teme perder las ganancias en el mercado ruso, pero esta es una estrategia de corto plazo».

Estas medidas se enmarcan en la creación de las ‘listas blancas’, que incluyen sólo los recursos y servicios oficiales aprobados por las fuerzas de seguridad.

Restringir, pero no prohibir

Eso sí, Shadáyev subrayó que las autoridades intentan limitar el acceso a dichos recursos «con mínimas consecuencias para los usuarios», a la vista del enorme descontento que el bloqueo de internet ha provocado entre muchos rusos.

Por ello, rechazó la posibilidad de introducir la responsabilidad administrativa por el uso de VPN, ya que a través de esas redes se realizan numerosas funciones en la administración pública, incluido pagos.

«Esta es una solución demasiado drástica que rechazamos categóricamente. Las medidas que se están debatiendo hoy representan un compromiso difícil. Por supuesto, somos conscientes de todas las consecuencias, pero las otras variantes son aún peores», dijo.

En la Duma o cámara de diputados también rechazaron hoy que las autoridades se hubieran planteado en algún momento «la total prohibición de VPN». En cuanto a las multas, el comité de Política Informativa, sólo las admitió en los casos de que sirvan para cometer delitos.

Los expertos consideran que las limitaciones en el empleo de VPN se centrarán en el acceso al margen de la ley a aquellos recursos que están prohibidos por las autoridades, como los medios y portales incluidos en la lista de agentes extranjeros u organizaciones indeseables, que, según las autoridades, amenazan la seguridad nacional.

El bloqueo de Telegram, el principal medio de información y comunicación para más de 100 millones de usuarios en este país, podría completarse mañana, miércoles, aunque algunas fuentes creen que las autoridades podrían echarse atrás o aplazar su decisión hasta después de las elecciones legislativas de septiembre.

Al menos veinte personas fueron detenidas el domingo, cuando varios grupos habían convocado protestas contra el boqueo de internet, que oposición y activistas consideran un derecho humano.