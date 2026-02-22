Ante la posibilidad de que Estonia albergue armas nucleares en su territorio, el Gobierno de Rusia advirtió que cualquier despliegue de este tipo tendría una respuesta inmediata.

“Si en el territorio de Estonia hay armas nucleares apuntando contra nosotros, entonces nuestras armas nucleares apuntarán contra el territorio estonio. Estonia debe tener esto claro”, afirmó el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, en declaraciones a la televisión pública.

Peskov subrayó además la cercanía geográfica entre ambos países y reiteró que Rusia hará “lo que es necesario” para garantizar su seguridad, especialmente en materia nuclear. Sin embargo, Peskov afirmó que Moscú no está amenazando a Estonia ni al resto de países europeos.

Las declaraciones de Rusia se dan luego que el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, asegurara que no descartan acoger armas nucleares si la Alianza Atlántica lo considera necesario. “No estamos en contra”, dijo Tsahkna.

El ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, aseguró en 2025 que su país estaba dispuesto a acoger aviones aliados capaces de portar armamento nuclear.

Rusia afirma que hará lo que es necesario para garantizar su seguridad, especialmente en materia nuclear. (Imagen: EFE)

En la misma línea el presidente polaco, Karol Nawrocki, aseguró recientemente que es un “gran defensor de que Polonia se una a un proyecto nuclear” para “garantizar la seguridad nacional ante una Rusia agresiva e imperial”.

Nawrocki instó a “comenzar a actuar” para desarrollar un “potencial nuclear polaco” de acuerdo a las regulaciones internacionales y en coordinación con la OTAN.

El Kremlin mantiene desde hace décadas una tensa relación con Estonia y el resto de repúblicas bálticas, especialmente desde su ingreso en la OTAN en 2004.

Los estonios, letones y lituanos han sido, junto a Polonia, los mayores abanderados del apoyo diplomático y militar a Ucrania en el seno de la Unión Europea.

(Con información de EFE).