El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que su país no busca armas nucleares y aseguró que está listo para “para cualquier verificación” de su programa atómico, unas declaraciones que se producen en medio de las negociaciones con Estados Unidos.

“No buscamos armas nucleares. Lo hemos anunciado repetidamente y estamos listos para cualquier verificación”, dijo Pezeshkian en un discurso con motivo del 47 aniversario del triunfo de la República Islámica en la plaza Azadi de la capital iraní.

Líneas rojas

El mandatario dijo que Teherán está dispuesto a negociar en el marco de las leyes internacionales y las leyes de nuestro país, y nos moveremos dentro de las líneas rojas que ha trazado el líder supremo (Ali Jameneí)”.

Al mismo tiempo, aseguró que Irán no se doblegará ante las demandas excesivas de Estados Unidos ni ante las agresiones.

“Estamos en conversaciones con los países vecinos con todas nuestras fuerzas para lograr la paz y la tranquilidad en la región”, mantuvo.

Negociaciones bajo presión

Irán y Estados Unidos reanudaron la semana pasada negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear, en su primera reunión desde la guerra de los 12 días entre Teherán y Tel Aviv, en la que participó Washington con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

Ambas partes calificaron el encuentro como “bueno” y se emplazaron para una nueva reunión “pronto”, a pesar de las diferencias en torno al programa de misiles iraní y su apoyo a grupos regionales como Hizbulá o Hamás, que Washington quiere detener y Teherán se niega a ello.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó ayer que Irán busca «un acuerdo» nuclear y advirtió que sería «tonto» no intentarlo, mientras manda nuevos buques a la región donde ya se encuentra el portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de apoyo.

Estas declaraciones se produjeron antes de la llegada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington, donde se espera que aborde hoy con Trump las negociaciones con Irán.