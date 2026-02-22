Este lunes la Unión Europea (UE) busca alcanzar un respaldo unánime para aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, a cuatro años de iniciada la invasión en Ucrania.

El acuerdo que evalúan los ministros de Exteriores de la UE sería el vigésimo paquete de sanciones que se aplicaría.

“El próximo lunes, nuestro objetivo es adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Las sanciones están surtiendo efecto, están perjudicando gravemente a la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad para librar la guerra. Moscú no es invencible”, indicó este viernes desde Cracovia (Polonia) la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Pese a las intenciones, fuentes diplomáticas se mostraron cautas ante la posibilidad de que el paquete salga adelante por las amenazas de Hungría .

El Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán advirtió que bloqueará el nuevo paquete de sanciones hasta que Ucrania no restablezca el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzhba.

“Difícil verlo pasar (…) normalmente quieren (Hungría) algo a cambio, así que mañana continuarán las conversaciones", comentó una fuente.

Orbán, que está en plena campaña para las elecciones legislativas del 12 de abril, también anunció que bloqueará el desembolso de un préstamo comunitario de 90,000 millones de euros a Ucrania hasta que se reanude el suministro de petróleo .

El gobierno de Hungría sostiene que el oleoducto, que dejó de funcionar tras un ataque ruso, está en condiciones de operar nuevamente y acusa a Kiev de demorar el restablecimiento “por motivos políticos”.

Hungría y Eslovaquia activaron la semana pasada sus reservas estratégicas de petróleo ante la interrupción del crudo ruso desde finales de enero.

¿Cuándo se aplicarían nuevas sanciones a Rusia?

El bloque de la UE pretende acordar no solo el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia,sino que también se buscarán nuevas inclusiones en la lista de sancionados del régimen de derechos humanos de Rusia .

De lograrse la aprobación, el paquete se daría a conocer el próximo martes 24 de febrero.

Entre los puntos más debatidos está la propuesta de vetar todos los servicios marítimos a petroleros rusos. Una mayoría de Estados miembros ha defendido avanzar con esta medida independientemente de lo que decidan el G7 o la coalición sobre el precio del petróleo.

Actualmente, la UE mantiene medidas restrictivas contra 2,700 personas y entidades vinculadas a la invasión. La propuesta presentada el 6 de febrero incluye sanciones adicionales a empresas del sector energético y a bancos rusos, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a Rusia.

Otros temas en agenda

Además de las sanciones a Rusia, los ministros de la UE abordarán la situación en Gaza, Irán y Siria.

También se prevé que se aborde el deterioro de la situación en Cisjordania y se evalúe posibles sanciones, incluidas propuestas para penalizar a colonos israelíes violentos e incluso a dos ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

(Con información de EFE).