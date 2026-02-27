Las autoridades de Rusia adoptaron la decisión de bloquear de manera definitiva la aplicación Telegram a comienzos de abril, informaron este jueves varios medios del país.

El portal digital RBC, citando a dos fuentes cercanas al Kremlin, indicó que la medida ya está definida y que las autoridades justifican esta acción para reducir los casos de reclutamiento de personas para cometer delitos a través de la plataforma.

No obstante, Telegram seguiría operando en ciertos frentes, dado que es utilizada por militares rusos, según el mismo medio. Esta semana, se conoció la apertura de un proceso penal contra el fundador de la aplicación, Pável Dúrov, bajo la acusación de “contribución al terrorismo”.

Dúrov calificó el caso como un “triste espectáculo” y acusó al gobierno ruso de intentar censurar la libertad de expresión. Además, la Justicia rusa exige que Telegram localice los servidores que almacenan los datos de los usuarios, lo que podría afectar la privacidad de los internautas.

Las autoridades rusas buscan bloquear Telegram para reducir el uso de la aplicación en actividades delictivas, mientras sigue operando en ámbitos militares. Foto: Kazuhiro NOGI / AFP)

El regulador de comunicaciones ruso, Roscomnadzor, no confirmó oficialmente el bloqueo y remitió a un comunicado anterior en el que avisaba de que continuaría ralentizando el funcionamiento del servicio de mensajería si este seguía sin cumplir la legislación local.

La ralentización de la aplicación, que cuenta con un público estimado de 100 millones de usuarios en Rusia, comenzó en febrero y se produjo tras el bloqueo de WhatsApp, que hasta entonces era el servicio de mensajería más popular en el país.

Con información de EFE.