Las autoridades rusas han multado con otros 10.5 millones de rublos (unos US$ 127,000) a la red de mensajería Telegram, una aplicación que está intentando bloquear, supuestamente por no eliminar contenidos prohibidos, informa este lunes la prensa local.

«Imponer a Telegram Messenger Inc. una falta administrativa de 10.5 millones de rublos», reza el veredicto del tribunal de Taganski, citado por la agencia Interfax.

El pasado 10 de febrero, el regulador ruso de las comunicaciones Roscomnadzor señaló que Telegram seguía sin cumplir la legislación rusa, por lo que las autoridades continuarían su bloqueo paulatino.

Además, el regulador exigió a la popular red de mensajería, que hasta hace poco contaba con unos 100 millones de usuarios en este país, borrar más de 35,060 contenidos ilegales, que incluirían materiales relacionados con la pornografía ilegal.

Las autoridades rusas también exigieron a Telegram eliminar 35,500 materiales vinculados al uso de VPN (herramientas para ocultar la dirección IP real) para acceder a sitios bloqueados en Rusia.

El mes pasado, varios medios rusos adelantaron que Telegram sería bloqueado definitivamente el próximo 1 de abril.

Las autoridades justifican la medida por el deseo de minimizar los casos de reclutamiento de personas para cometer distintos delitos que se realizan a través de esa popular aplicación.

El dueño de Telegram, Pável Dúrov, contra el que se ha abierto una causa penal, acusa, por su parte, a las autoridades, de censurar la libertad de expresión.

De acuerdo con la prensa rusa, la ralentización de Telegram en el país se endurece cada día y ya supera el 80%.

Los expertos aseguran que es muy difícil bloquear el servicio de mensajería en un 100%, algo que Rusia ya intentó en el pasado y a lo que tuvo que renunciar, pero su mal funcionamiento puede obligar a los usuarios de Telegram a mudarse a otras plataformas promovidas por el Estado ruso.

Rusia prohíbe a oposición protestar contra bloqueos internet

Las autoridades rusas prohibieron este lunes a la oposición celebrar el domingo protestas en varias ciudades de la región de Moscú contra los bloqueos de internet y de populares servicios de mensajería, argumentando que la situación epidemiológica no lo permite, informó el político opositor Boris Nadezhdin.

Nadezhdin, el aspirante presidencial en el 2024 que había convocado las manifestaciones, escribió en su cuenta de Telegram que se toma la respuesta de las autoridades como “una burla”.

“Todas las respuestas son iguales y parecen una burla. No podéis (reuniros) por el covid”, dijo.

A la vez, lamentó que otras manifestaciones en los mismos lugares sí se autorizan sin que la situación epidemiológica afecte sus celebraciones.