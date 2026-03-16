Telegram. (Foto: AFP)
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Agencia EFE
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Las autoridades rusas ya han comenzado a bloquear la red de mensajería instantánea Telegram, informaron este lunes medios locales, que antes esperaban la entrada en vigor de esa medida a partir del mes de abril.

Según el diario Kommersant, solo esta mañana,

La mayoría de las quejas provienen de Moscú y sus alrededores, aunque también registraron dificultades a la hora de acceder a Telegram los usuarios de San Petersburgo y otras ciudades de la parte europea de Rusia.

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En la Duma o cámara de diputados de Rusia alertaron la semana pasada que Telegram dejaría de funcionar pronto incluso con el uso de redes virtuales privadas (VPN).

La Justicia rusa exige a Telegram que localice a los servidores que guardan los datos de los usuarios, lo que pondría en peligro la privacidad de los internautas.

Además, acusa al servicio de mensajería de ofrecer una plataforma para estafadores y personas que quieren cometer distintos delitos.

El dueño de Telegram, Pável Dúrov, asegura, por su parte, que las autoridades rusas buscan censurar la libertad de expresión en el país.

La ralentización de Telegram, cuyo auditorio en este país se estima en unos 100 millones de personas, comenzó en febrero y siguió al bloqueo de WhatsApp, otrora el servicio de mensajería más popular en Rusia.

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