Los precios del petróleo subieron este jueves en torno al 7% y los mercados se tiñeron de rojo después del discurso del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien no despejó las dudas sobre el curso de una guerra que está a punto de cumplir cinco semanas.

A continuación lo más destacado de las últimas horas.

El petróleo vuelve a subir

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) volvió a escalar tras las declaraciones de Trump la noche local del miércoles, encareciéndose más de un 4%, hasta superar los US$ 104.

El barril de brent, de referencia en Europa, hizo lo propio y se sitúa por encima de los US$ 105 (106.96 a las 5.15 GMT), con un aumento de más del 7% en horas de negociación asiática.

Las bolsas bajan

Las palabras del republicano golpearon también a los futuros en Wall Street -con el Dow Jones de Industriales, el S&P 500 y el Nasdaq dejándose en torno a un 1% cada uno- y a los parqués asiáticos, con pérdidas generalizadas en los principales índices del continente.

Los principales índices tanto de la bolsa de Tokio como de la de Seúl abrieron casi planos este jueves, pero comenzaron a caer significativamente tras las declaraciones de Trump.

Las principales bolsas tanto de China continental y los parqués de Hong Kong y Taiwán también cerraron en rojo.Las principales bolsas europeas sufrían algo más de una hora después del inicio de la sesión pérdidas en torno a un 1%, en línea con los descensos de los mercados asiáticos.

Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron en rojo.

El futuro de Ormuz

Trump dijo en su discurso que, una vez termine la guerra, el estrecho de Ormuz «se abrirá de forma natural» porque Irán requerirá de la venta de petróleo para reconstruirse, aunque no ofreció detalles precisos sobre cómo garantizar la reapertura de esta estratégica ruta.

Australia dijo este jueves que participará en la cumbre convocada por el Reino Unido para abordar la situación en el estrecho de Ormuz, que se celebrará de forma virtual esta semana y que, según Downing Street, reunirá a 35 naciones.

Irán y Hizbulá atacan Israel

Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel después de que Trump asegurara que las capacidades militares persas habían sido «diezmadas», según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel y las agencias iraníes Fars y Tasnim.

El grupo chií libanés Hizbulá también atacó posiciones militares hebreas al norte de Israel. Según la televisión Al Manar, afiliada a Hizbulá, los cohetes se dirigieron hacia las localidades de Al-Malikiyah, Yir’on y Even Menachem, tres zonas fronterizas que han sido blanco recurrente de ataques atribuidos a la milicia.

La milicia libanesa Hizbulá, apoyada y financiada por Irán, lanzó durante la mañana de este jueves contra el norte de Israel más de 50 proyectiles, indicó a EFE el Ejército de Israel.

El Ejército de Israel informó este jueves de que durante la pasada noche atacaron una base de las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria iraní y un depósito de misiles balísticos en la zona de Tabriz, «como parte del esfuerzo continuo por debilitar el arsenal de misiles del régimen».

Trump amenaza a Irán con golpes de «extrema dureza»

En su discurso televisado, Trump aseguró que EE.UU. completará sus objetivos militares en Irán en unas «dos o tres semanas» y amenazó al régimen iraní con «devolverlos a la Edad de Piedra».

El mandatario también insistió en que Irán estaba intentando «reconstruir su programa nuclear en otro sitio totalmente diferente» y por eso tuvieron que «acabar con ellos».

Antes del discurso, el Comando Central (Centcom) de Estados Unidos informó de que ha atacado unos 12,300 objetivos militares en Irán desde el inicio de la operación Furia Épica.

Rutte viajará a Washington

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajará la semana próxima a Washington, donde se reunirá con Trump, una visita que llega después de que el republicano amenazara con retirar a su país de la Alianza ante el escaso apoyo mostrado hacia la guerra contra Irán.