El derecho a ser estadounidense por nacimiento será examinado este miércoles por la Corte Suprema, uno de los casos más importantes de las últimas décadas y uno de los caballos de batalla del presidente Donald Trump, que decidió asistir a la audiencia.

Es la primera vez que un presidente en ejercicio asiste a los debates en la sala de audiencias del máximo tribunal, según los medios de comunicación estadounidenses.

La agenda oficial del mandatario indica que asistirá a la audiencia prevista a partir de las 10H00 (14H00 GMT).

“Voy a ir” dijo a periodistas la víspera.

Cuando asumió el cargo en enero del año pasado, Trump firmó un decreto presidencial que estipulaba que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encontraran en el país ilegalmente o con visados temporales no adquirirían automáticamente la ciudadanía estadounidense.

La decisión era un desafío a toda la jurisprudencia en vigor desde finales del siglo XIX, cuando un hombre llamado Wong Kim Ark, nacido en San Francisco en 1873, hijo de padres que habían llegado a Estados Unidos procedentes de China, quiso volver al país tras un viaje a la tierra de sus padres, en 1895.

Su entrada fue denegada por la policía fronteriza en virtud de un Ley de Exclusión China, para frenar la inmigración de ese país.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo/Archivo

La 14ª enmienda

Wong Kim Ark apeló a la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que proclama que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del Estado en el que residan”.

La Corte Suprema le dio la razón y recordó que esa enmienda, aprobada tras la traumática Guerra Civil de 1861-65, sirvió para confirmar que los millones de esclavos de origen africano liberados, así como sus descendientes, tenían derecho a la ciudadanía.

Durante más de un siglo, Estados Unidos ha aplicado esta regla de manera amplia, a todos los nacidos en su suelo o en territorios bajo su jurisdicción.

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Pero el flujo constante de inmigrantes indocumentados en las últimas décadas ha llevado a algunos juristas conservadores a exigir una revisión de ese derecho.

Los hijos de diplomáticos por ejemplo no tienen derecho automático a la ciudadanía estadounidense, ni tampoco los miembros de tribus nativas soberanas.

Decreto de Trump

La orden ejecutiva de Trump parte de la idea de que cualquier persona que se encontrara en Estados Unidos ilegalmente, o con un visado, no estaba “sujeta a la jurisdicción” del país y por lo tanto quedaba excluida de la ciudadanía automática.

Hasta cuatro instancias judiciales inferiores a la Corte Suprema han declarado ese decreto inconstitucional.

“Para obtener la ciudadanía (...), una persona debe haber nacido tanto en Estados Unidos como estar ‘sujeta a su jurisdicción’”, explica el procurador general del gobierno, John Sauer, en su alegato ante la Corte Suprema.

“Los hijos de extranjeros presentes temporalmente o de extranjeros ilegales no reúnen los requisitos porque sus padres no tienen domicilio en Estados Unidos y, por tanto, no le deben la lealtad requerida”, añadió.

Wong Kim Ark es quien logró que Estados Unidos otorgara la ciudadanía a todos los nacidos en ese país. (Foto: National Archives / Interin Archives / Getty Images)

Steven Schwinn, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Illinois en Chicago, dijo que cree que la Corte Suprema probablemente fallará en línea con los tribunales inferiores y rechazará la impugnación al derecho de ciudadanía por nacimiento.

“Este es un tribunal que ha recurrido a la historia y la tradición como guía importante para comprender la Constitución”, declaró Schwinn a la AFP.

“Y sería un poco sorprendente que, después de 150 años, de repente descubriéramos que hemos estado aplicando mal la Cláusula de Ciudadanía” que fue aprobada con la 14ª enmienda, explicó.

A juicio de Sauer, la ciudadanía automática “proporciona un poderoso incentivo para la migración ilegal” y ha fomentado el “turismo de parto”.

Cerca de 10 millones de inmigrantes hispanos se encontraban en situación irregular en Estados Unidos en 2023, según cifras del centro de estudios Pew Center.