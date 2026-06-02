“El 26 de diciembre cerramos la venta de una propiedad valorizada en US$ 7 millones en Los Olivos”, señaló Moisés Ackerman. A ello se suma la comercialización de un terreno industrial de 35,000 metros cuadrados perteneciente a la alemanda Bosh. Inicialmente, la operación contemplaba vender el activo completo, cuyo valor bordeaba los US$ 30 millones. Sin embargo, la firma decidió replantear la estrategia comercial.

“Dijimos: en vez de vender todo junto, partamos el local y vendamos en dos partes. Eso hizo más accesible el ticket”, explicó el presidente del grupo. Bajo ese esquema, MAK ya concretó la venta de los primeros 10,000 metros cuadrados por alrededor de US$ 7 millones y prevé cerrar la colocación de los 25,000 metros restantes en los próximos meses.

Isaac Ackerman agregó que la demanda por grandes metros cuadrados proviene principalmente de operadores logísticos e importadores . “Todos son jugadores logísticos: importadores de maquinaria, importadores de distintos productos. El puerto de Chancay no solo impactará al Perú, sino que será una puerta de entrada para toda América”, señaló.

La firma también ha comenzado a trabajar con inversionistas extranjeros, especialmente asiáticos. “El año pasado realizamos transacciones con clientes chinos. No eran tickets tan grandes, pero sí operaciones importantes. Hay capital extranjero que está llegando para quedarse”, destacó.

Además de Lima, el grupo viene fortaleciendo su presencia en provincias mediante una red de aliados y visitas directas a distintas ciudades del país. “El cliente corporativo no necesita soluciones solo en Lima; necesita una solución integral. Nosotros acompañamos operaciones comerciales e industriales en cualquier parte del Perú”, remarcó Isaac Ackerman.

El negocio de corretaje inmobiliario registró un crecimiento de alrededor de 200% en el primer cuatrimestre del año frente al mismo periodo del 2025 , impulsado principalmente por las operaciones industriales realizadas en este periodo.

De cara a los próximos meses, la empresa apunta a seguir identificando oportunidades vinculadas a terrenos logísticos, activos industriales subutilizados y proyectos comerciales. “Queremos buscar propiedades que hoy no tienen valor por problemas legales o de desarrollo, ponerlas en valor y rentabilizarlas. Ahí está gran parte de la oportunidad”, acotó Moisés Ackerman.

Moisés Ackerman e Isaac Ackerman lideran la expansión del Grupo MAK en el negocio inmobiliario, con foco en terrenos industriales, logística y desarrollo de proyectos. Foto: Andina

Paralelamente, el grupo viene fortaleciendo su división inmobiliaria con una estrategia basada en inteligencia de mercado y tecnología . La firma ha desarrollado, acotó el gerente adjunto, una base de datos propia que recopila información sobre los terrenos que se venden en Lima y el comportamiento de las constructoras, clasificándolas según las zonas donde operan, el tipo de proyectos que desarrollan y las características de sus edificaciones. “Esto nos permite identificar rápidamente potenciales compradores para cada terreno y ofrecer oportunidades de manera directa y segmentada”, refirió.

Como parte de esta transformación, la empresa implementó durante el último año un nuevo equipo de desarrollo y un sistema tecnológico interno que categoriza los proyectos inmobiliarios de Lima por nicho, altura, tipología y precios de cierre. “Con esta herramienta, podemos analizar en tiempo real cuánto se está pagando por terrenos en determinadas zonas y proyectar con mayor precisión el valor de una propiedad”, añadió, al destacar que el uso de información real del mercado les permite negociar mejor tanto con propietarios como con constructoras.

La estrategia también incluye un modelo de aporte de terrenos, mediante el cual los propietarios no solo venden el predio, sino que participan del desarrollo del proyecto recibiendo departamentos, participación o beneficios futuros. Este esquema, precisó, permite maximizar la rentabilidad para el dueño del terreno y, al mismo tiempo, aliviar financieramente a las constructoras, haciendo más viables los proyectos. En ese proceso, la empresa actúa como articulador y evaluador de la viabilidad inmobiliaria, legal y comercial de cada desarrollo.

ADN Parque Logístico proyecta una inversión total de US$ 320 millones y ya inició la construcción de su segunda etapa con almacenes clase A. Foto: Andina

ADN Parque Logístico: la otra apuesta de MAK

Otro de los desarrollos del Grupo MAK, donde participa como socio, es ADN Parque Logístico, un proyecto que, según Moisés Ackerman, se ha consolidado como una de las apuestas estratégicas de la compañía en un contexto de crecimiento de la actividad logística y el dinamismo generado el puerto de Chancay y el nuevo aeropuerto.

La iniciativa contempla una inversión total de US$ 320 millones, de los cuales ya se han ejecutado alrededor de US$ 110 millones. Actualmente, la primera etapa del parque registra una colocación cercana a dos tercios de su capacidad, mientras ya se inició la construcción de la segunda fase.

El grupo prevé entregar esta nueva etapa entre el segundo y tercer trimestre del próximo año , incorporando almacenes clase A bajo estándares internacionales. “Desde el inicio del desarrollo, el parque fue concebido con infraestructura de primer nivel y un fuerte componente de sostenibilidad”, destacó Ackerman. En esa línea, ADN obtuvo una certificación internacional británica vinculada a sostenibilidad, convirtiéndose en la primera empresa del país en alcanzar este reconocimiento dentro de su segmento.

El financiamiento ha sido otro factor clave para el avance del proyecto. ADN recibió un préstamo de US$ 54 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), respaldo que permitió acelerar la expansión de la operación logística y el desarrollo de nuevas áreas dentro del parque.