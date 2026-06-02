ADN Parque Logístico es una de las principales apuestas del grupo para los próximos años. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Con cuarenta años en el mercado inmobiliario —enfocado principalmente en el corretaje de propiedades—, el Grupo MAK viene cerrando en el negocio inmobiliario operaciones de gran envergadura, impulsadas por el dinamismo del comercio y las expectativas generadas en torno al puerto de Chancay. Moisés Ackerman, presidente del directorio, e Isaac Ackerman, su hijo y gerente adjunto, explican a Gestión los planes que la empresa tiene previsto para este año.

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