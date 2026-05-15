Según informó Gerardo Risco Morales, presidente de la Cámara de Comercio de Tumbes, uno de los proyectos turísticos más ambiciosos identificados en Tumbes se desarrollaría cerca de Punta Sal, donde inversionistas privados evalúan construir un complejo hotelero valorizado en alrededor de US$50 millones.

El proyecto contempla una pista de aterrizaje propia y tendría un plazo de ejecución de entre cuatro y cinco años.

Este proyecto incluiría una pista de aterrizaje propia, apuntando a un segmento de turismo premium. (Foto referencial: Piscina de Punta Sal Suites & Bungalows Resort)

A este se suma otro desarrollo hotelero ubicado en Playa Hermosa, el cual ya avanza en una tercera etapa de construcción bajo un modelo de captación de socios inversionistas.

Este esquema permite que los participantes accedan a beneficios y rendimientos generados por la operación del hotel junto a sus familias. Actualmente, la principal operación hotelera consolidada en la región es Decameron Punta Sal, mientras que el resto de la oferta está conformada por cerca de 1,000 hospedajes privados.

El visitante peruano gasta en promedio S/100 diarios en hospedaje y alimentación, mientras que el turista extranjero desembolsa cerca de US$100 por día durante su estadía en la región. (Foto: Hotel Decameron)

Turismo fronterizo y recuperación del flujo de visitantes

El turismo en Tumbes mostró señales de recuperación durante el 2025, impulsado principalmente por el flujo de visitantes extranjeros provenientes de Ecuador y el movimiento comercial en la frontera. Según informó Risco Morales, la región recibió entre 150,000 y 160,000 turistas durante el último año, registrando un crecimiento de 7.8% frente al 2024. “La mayor concentración se da en fechas especiales como verano y temporadas playeras”, sostuvo el dirigente empresarial, al precisar que el 70% de visitantes corresponde a extranjeros —principalmente ecuatorianos— y el 30% a turistas nacionales.

El turismo comercial continúa siendo una de las principales dinámicas económicas de la región fronteriza, especialmente en Aguas Verdes, donde visitantes ecuatorianos llegan atraídos por productos hidrobiológicos, confecciones y comercio minorista.

A ello se suma el turismo de playa en destinos como Zorritos, Punta Sal y Puerto Pizarro. El funcionario indicó que la actividad turística representa alrededor del 30% de la economía local y detalló que el visitante peruano gasta en promedio S/100 diarios, mientras que el extranjero desembolsa cerca de US$100 por día, con estadías que oscilan entre fines de semana y una semana completa.

Boom inmobiliario entre Zorritos y Aguas Verdes

El sector inmobiliario se ha convertido en una de las actividades con mayor dinamismo en Tumbes, impulsado por el crecimiento urbano y la demanda de viviendas familiares en la zona fronteriza. Según informó el presidente de la Cámara de Comercio de Tumbes, esta actividad ya representa alrededor del 40% de la economía regional.

“Existe un boom de construcción de viviendas desde Zorritos hasta Aguas Verdes”, afirmó el dirigente empresarial, al detallar que el desarrollo se concentra principalmente en las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

La expansión inmobiliaria está enfocada mayoritariamente en la construcción de casas para familias de tres a cuatro integrantes, más que en edificios multifamiliares o departamentos. La demanda proviene principalmente de jóvenes mayores de 25 años que buscan independizarse y de familias que intentan acceder por primera vez a una vivienda propia, en algunos casos mediante programas estatales como Mivivienda.

Actualmente, operan alrededor de 20 constructoras en la región, aunque solo entre seis y siete mantienen condiciones de formalidad, según indicó Risco Morales.

El avance urbano también viene acompañado por una fuerte valorización de terrenos en zonas con servicios básicos y planificación. De acuerdo con la Cámara de Comercio, el metro cuadrado (m2) urbanizado alcanza actualmente los S/1,000, mientras que en áreas sin habilitación urbana el valor no supera los S/100. Antes de la pandemia, los precios se mantenían ligeramente por debajo de los niveles actuales.

Jefferson Farfán y su mall se interesaron en Tumbes

Pese al impacto económico que dejó la pandemia en la actividad fronteriza, Tumbes empieza a captar nuevas apuestas privadas vinculadas al retail y formatos comerciales modernos. Según informó Gerardo Risco Morales, en los últimos años se inauguraron los centros comerciales Costa Mar y Plaza Center, mientras que Mass ya opera cuatro locales en la región.

El dirigente también señaló que existe interés de otros inversionistas por ingresar al mercado tumbesino e incluso mencionó que, en algún momento, se evaluó la posibilidad de desarrollar un nuevo mall vinculado al futbolista Jefferson Farfán. “El interés por llegar a Tumbes solo quedó en conversaciones”, sostuvo.

En paralelo, la Cámara de Comercio impulsa la creación de una zona franca para fortalecer el comercio y atraer nuevas inversiones.