Situado en la región de Tumbes, Punta Sal es conocido por ser uno de los balnearios más exclusivos de Perú. Sus playas de aguas turquesas y arenas finas te invitan a relajarte y disfrutar de un clima cálido y soleado. Además, este destino ofrece una amplia gama de resorts y hoteles de lujo que garantizan una estadía cómoda y llena de comodidades. (Foto: Perú Info).
Situado en la región de Tumbes, Punta Sal es conocido por ser uno de los balnearios más exclusivos de Perú. Sus playas de aguas turquesas y arenas finas te invitan a relajarte y disfrutar de un clima cálido y soleado. Además, este destino ofrece una amplia gama de resorts y hoteles de lujo que garantizan una estadía cómoda y llena de comodidades. (Foto: Perú Info).
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Sandra Reyes
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Aunque la actividad productiva de Tumbes retrocedió 10.8% en el segundo trimestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior, afectada por la menor ejecución de obras e inversión pública, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector privado empieza a impulsar nuevas apuestas vinculadas al turismo, comercio y desarrollo inmobiliario en la región fronteriza. En ese contexto, la Cámara de Comercio de Tumbes identificó dos proyectos hoteleros en cartera, en medio de una recuperación gradual de actividades ligadas al turismo y la construcción.

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