Recientemente, César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció que el Gobierno de Corea apoyará al Perú en el diseño del Tren Tumbes-Tacna. La megaobra, según detalló, contará con 2,446 kilómetros.

Dohwa Engineering es la empresa asiática que ha aceptado iniciar el estudio de prefactibilidad. ¿Qué otros detalles brindó el titular de la cartera acerca de este interés internacional?

Tren Tumbes-Tacna: ¿ya hay plazos?

Las naciones peruana y coreana operarán bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno (G2G) para precisar el monto de inversión exacto que se necesitará en la construcción del tren Tumbes-Tacna.

Ante ello, RPP le consultó al ministro Sandoval mayores alcances sobre esta dinámica de cooperación: “Precisamente el estudio de prefactibilidad va a arrojar los plazos, los costos, las condiciones y las características técnicas” , respondió.

Incluso, frente a la observación sobre qué tan prioritario es este proyecto en medio de una coyuntura que ha descuidado, por ejemplo, la disposición del doble carril, el titular aseguró que “todo” requiere urgencia.

“Realmente todo es prioritario (...) con respecto a si es de dos carriles o un carril, todo eso va a ser estudiado técnicamente, luego vendrá el expediente técnico”, acotó.

El ministro insistió en el beneficio que representaría para el Perú:

“Lo cierto es que vamos a tener un tren que la ciudadanía necesita a nivel nacional. Va a recorrer toda la costa del país desde Tumbes hasta Tacna y va a tener estaciones en cada una de las regiones”, dijo.

Interés asiático en Perú

Como se recuerda, el MTC participó en la Conferencia Global de Cooperación en Infraestructura de Seúl, que se realizó en setiembre.

Para entonces Soo-Dong Jung, presidente de la empresa Dohwa Engineering, se mostró interesado en el plan. Poco tiempo después, tan pronto inició este mes de octubre, la intención se materializó con el pedido formal para encargarse de los estudios.