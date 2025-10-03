En conferencia de prensa, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, anunció que el Gobierno de Corea apoyará al Perú en el diseño del Tren Tumbes-Tacna, megaproyecto ferroviario que tiene el objetivo de conectar ambas fronteras en solo 16 horas de viaje, a partir de rieles que tendrán una extensión total de 2,446 kilómetros.

“Ya tenemos la carta oficial: Dohwa Engineering, empresa coreana, ha aceptado iniciar el estudio de prefactibilidad, que movilizará a más de 113 millones al año. También será un tren de carga: movilizaría aproximadamente 61.5 millones de toneladas anualmente”, explicó.

Sandoval aclaró que precisamente este análisis que hará la empresa coreana, bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno (G2G), será el que precise el monto de inversión exacto que se necesitará para la construcción de este proyecto.

El ministro señaló también que esta noticia se hizo posible tras una visita que realizó a Corea del Sur en septiembre de este mismo año. Sandoval comentó que sostuvo 2 días de reuniones con firmas de este país durante la Conferencia Global de la Cooperación en Infraestructura, realizada en Seul, la capital.

“Allí expusimos nuestra cartera ferroviaria, donde está incluido este corredor ferroviario Tumbes-Tacna. También les hicimos conocer los otros que tenemos como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, Lima-Ica, Lima-Barranca, Lima-Andahuaylas (...) Luego de 2 días de conversaciones, establecimos contacto con Dohwa”, detalló.

Si bien recalcó que sin el estudio de Corea no es posible hablar aún de los costos y la inversión necesaria, Sandoval sí aclaró que este proyecto no reemplazará a otro que se cruzaría en su tramo. “El proyecto Lima-Ica está caminando, solo se empalmará con el estudio de prefactibilidad (del Tren Tumbes-Tacna”, indicó.

Además, precisó respecto a su trayecto, que ya está definido que cuente con estaciones en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

De igual forma, consultado por el estado del Tren Lima-Chosica, que fue iniciativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el titular del MTC manifestó que la autoridad edil “ya habría entendido” que para hacerlo posible primero necesitan contar con un expediente técnico y un perfil, aunque no detallo los siguientes pasos.

Agregó también que será tarea de la próxima administración culminar el proyecto Tumbes-Tacna. “Sin duda esto quedará para el siguiente gobierno. Creemos que la continuarán. Hablamos de un megaproyecto al que estamos dándole inicio. Lo importante es empezar, con mezquindad o sin ella, se concluirá en algún momento”, recalcó.