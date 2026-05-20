El inicio de operaciones de Quellaveco de Anglo American marcó un punto de quiebre para el mercado inmobiliario de Moquegua. (Foto: Andina)
El inicio de operaciones de Quellaveco de Anglo American marcó un punto de quiebre para el mercado inmobiliario de Moquegua. (Foto: Andina)
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Sandra Reyes
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Moquegua atraviesa un fuerte auge económico impulsado por la minería, sector que hoy es el principal motor productivo regional y que viene transformando el mercado inmobiliario y comercial. Según la Cámara de Comercio e Industria de Moquegua, la actividad minera ya representa el 38% de la producción regional, frente al 27% registrado en 2024, impulsada por operaciones como Quellaveco de Anglo American. Este dinamismo ha elevado la demanda de viviendas, terrenos y espacios comerciales, atrayendo nuevas inversiones privadas y cadenas retail a la región. ¿Qué nuevos proyecto están en camino?

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