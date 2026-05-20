El valor del metro cuadrado en zonas estratégicas de Moquegua pasó de alrededor de US$40 antes de 2018 a precios que hoy alcanzan hasta US$1,000. (Foto: GEC)

Sector inmobiliario crece impulsado por la minería

El auge minero ya muestra un fuerte impacto en el mercado inmobiliario de Moquegua. Según explicó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Moquegua, Eber Calizaya Ventura, el valor del metro cuadrado pasó de alrededor de US$40 antes de 2018 a precios que hoy oscilan entre US$650 y US$1,000 en las zonas urbanas más estratégicas de la región. “El punto de quiebre fue la inversión de la minera Quellaveco”, señaló el dirigente empresarial, al explicar que el inicio de las grandes inversiones extractivas elevó de manera acelerada la demanda de terrenos y viviendas.

El mayor movimiento económico y la llegada de trabajadores vinculados a la minería vienen impulsando principalmente la demanda de proyectos residenciales. De acuerdo con Calizaya Ventura, las zonas de San Antonio y Aracaichi —especialmente en los alrededores del hospital regional y la prolongación de la avenida La Paz— concentran actualmente el mayor crecimiento inmobiliario y comercial de la ciudad. “Hay bastante interés por el movimiento económico en poder hacer inversiones en vivienda”, afirmó.

En este contexto, los condominios privados y proyectos habitacionales ganan terreno en Moquegua. Uno de los casos más representativos es Villa Calaluna, desarrollado por la inmobiliaria Cuba Buleje. La firma, además, ya ejecutó otros proyectos inmobiliarios en la región y mantiene nuevas inversiones en Ilo.

El crecimiento del sector también empieza a reflejarse en la aparición de más empresas inmobiliarias formales en la región. Antes del auge de las inversiones mineras, especialmente previo al desarrollo de Quellaveco desde 2018, en Moquegua apenas operaban una o dos firmas inmobiliarias. Actualmente, la Cámara de Comercio e Industria de Moquegua estima que ya existen entre 10 y 15 empresas dedicadas al desarrollo de proyectos de vivienda en la región.

Los condominios privados ganan espacio en Moquegua impulsados por el mayor movimiento económico regional. (Foto: Andina)

Retail en Moquegua: Tottus por aterrizar

El auge económico impulsado por la minería también empieza a transformar el sector retail y comercial en Moquegua. Actualmente, las principales operaciones de gran formato se concentran en el fundo El Gramadal, donde operan Promart y Plaza Vea. Según el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Moquegua, este complejo comercial opera desde hace unos seis años, tras un convenio con el Gobierno Regional, consolidándose como uno de los principales puntos de dinamización económica y consumo de la ciudad.

Sin embargo, el mayor dinamismo económico que registra Moquegua ya empieza a atraer el interés de nuevas cadenas retail. Uno de los proyectos comerciales más ambiciosos en evaluación es el proyectado ingreso de Tottus al fundo Acayho, ubicado en el centro de la ciudad. Según el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Moquegua, la iniciativa contempla una inversión estimada de S/400 millones y actualmente atraviesa una etapa de autorizaciones y “sensibilización” con comerciantes y vecinos de la zona.

Por ahora, el proyecto aún no tiene una fecha definida para el inicio de obras, debido a que su avance depende de obtener las aprobaciones necesarias y alcanzar acuerdos con los actores locales. De acuerdo con el dirigente empresarial, la compañía busca asegurar la denominada licencia social antes de ejecutar la inversión, ante el impacto que podría generar un nuevo complejo comercial.

Puerto de Ilo

El Puerto de Ilo se ha consolidado como uno de los principales ejes económicos y logísticos de Moquegua, impulsado por el crecimiento de la actividad minera en la región. Según el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Moquegua, Ing. Eber Calizaya Ventura, el terminal portuario movilizó alrededor de S/600 millones en operaciones logísticas durante 2025, reflejando el mayor dinamismo comercial y exportador de la zona por el avance de grandes operaciones extractivas como Quellaveco.

En este contexto, la región busca potenciar la capacidad operativa del Puerto de Ilo con nuevos proyectos de modernización. El principal es el proyectado espigón rompeolas, valorizado en S/75 millones, que permitiría mejorar el ingreso de embarcaciones y fortalecer las operaciones de carga y descarga. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transportes y Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), se encuentra en etapa de perfil y evaluación, con Southern Perú como principal interesado en financiar su ejecución mediante Obras por Impuestos.