En la víspera, la minera presentó ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sus resultados correspondientes al primer trimestre del año. En detalle, Buenaventura reportó ingresos por US$ 624.6 millones, más del doble que los US$ 307.7 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Tal crecimiento, explicó la empresa, respondió al alza en los precios del oro, plata, zinc y cobre, este último con un incremento de 47%, así como al mayor dinamismo en los volúmenes de cobre, plata, plomo y zinc, pese a una menor venta de oro.

En ese sentido, el ebitda de operaciones directas ascendió a US$ 386.3 millones, triplicando el resultado del año previo. Por su parte, la utilidad neta alcanzó los US$ 355.2 millones , favorecida por el incremento en los volúmenes comercializados y por los mayores precios del oro, la plata y el cobre.

Además, la empresa cerró el trimestre con una posición de caja de casi US$ 760 millones, manteniendo una deuda neta negativa, lo que le otorga holgura financiera para seguir invirtiendo en desarrollo minero y exploración sin comprometer su balance.

El incremento de los precios del oro, la plata y el cobre, junto con mayores volúmenes vendidos, impulsó los resultados financieros de la minera en el inicio del año. Foto: GEC

Las inversiones de Buenaventura de enero a marzo de 2026

En inversiones, Buenaventura también mostró dinamismo. El gasto de capital (capex) totalizó US$ 81.4 millones, más del doble que en el primer trimestre de 2025 . De ese monto, US$ 49.2 millones se destinaron a San Gabriel, principalmente para completar la planta de procesamiento. Esta operación ingresó oficialmente a su fase de puesta en marcha industrial durante el primer trimestre, con producción inicial de oro.

Buenaventura espera comenzar a comercializar el metal en este segundo trimestre de 202 6 . Además, en abril, la empresa obtuvo la licencia de uso de agua por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), asegurando así todos los permisos necesarios para la operación inicial del proyecto.

En tanto, la inversión del trimestre también se destinó a las operaciones de El Brocal, que recibió US$ 15.6 millones; y a las unidades de Uchucchacua y Yumpag, con US$ 10.7 millones .

Unidades mineras como Coimolache, Uchucchacua y El Brocal mostraron desempeños diferenciados, reflejando un trimestre con avances, pero también contrastes operativos. Foto: GEC.

Operación de las unidades mineras de Buenaventura

A nivel operativo, el desempeño de Buenaventura fue mixto, considerando a sus diferentes unidades mineras. En Uchucchacua, la producción de plata creció 31% interanual, favorecida por mayores leyes y un mayor procesamiento de mineral, lo que también impulsó la producción de zinc y plomo.

En contraste, Yumpag registró una caída de 8% en plata, en línea con un plan de minado que contemplaba menores leyes. En conjunto, ambas operaciones reflejaron un aumento en costos aplicables a ventas de plata, que se elevaron a US$ 23.94 por onza, influenciados por mayores deducciones comerciales.

En El Brocal, la producción de cobre disminuyó 10% frente al año previo, aunque superó lo previsto gracias a la explotación de zonas con mejores leyes. La producción de plata, en cambio, aumentó 39%, impulsada por el procesamiento de mineral que anteriormente era considerado de baja ley. Los costos del cobre se mantuvieron estables respecto al 2025.

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Coimolache destacó como uno de los principales motores de crecimiento, con un aumento de 76% en la producción de oro tras alcanzar plena capacidad operativa en 2025. También registró un incremento de 33% en plata, superando expectativas por mejores recuperaciones y leyes. En paralelo, San Gabriel avanzó en su fase de ramp-up, sin registrar aún ventas.

En otras unidades, Julcani mostró un comportamiento dispar: la producción de oro creció 31%, pero la de plata cayó 12% por menores leyes y menor volumen procesado, lo que además presionó los costos. Tambomayo, por su parte, incrementó su producción de plata en 82% al priorizar zonas de mayor ley, aunque el oro retrocedió ligeramente. En Orcopampa, la producción de oro creció 5% gracias a mejores leyes, mientras que los costos aumentaron por mayores gastos operativos y de exploración.

En términos consolidados, la producción atribuible de oro creció 20% y la de plata 4%, mientras que el zinc y el plomo aumentaron 27% y 20%, respectivamente. El cobre, en cambio, registró una ligera caída de 3%, explicada principalmente por menores resultados en El Brocal.

Finalmente, la contribución de las empresas asociadas también fue relevante. La participación en resultados alcanzó los US$ 163.1 millones, más del doble que en 2025, impulsada principalmente por Cerro Verde, que se benefició de mayores precios del cobre, y por el sólido desempeño de Coimolache.