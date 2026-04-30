San Gabriel entró en fase de puesta en marcha durante el primer trimestre de 2026 y se perfila como uno de los principales motores de crecimiento de Buenaventura en este año. Foto: Andina.
San Gabriel entró en fase de puesta en marcha durante el primer trimestre de 2026 y se perfila como uno de los principales motores de crecimiento de Buenaventura en este año. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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Compañía de Minas Buenaventura inició el 2026 con un primer trimestre que muestra incrementos importantes en sus resultados operativos y un aumento en el nivel de inversiones. Dicho desempeño estuvo impulsado, principalmente, por la puesta en operación de la mina subterránea San Gabriel (Moquegua), que hacia finales de 2025 logró producir su primera barra de doré. En este contexto, ¿cómo ha evolucionado la operación de San Gabriel y qué balance deja el desempeño de la compañía extractiva durante el primer trimestre de 2026?

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